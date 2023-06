Im Rahmen der kommenden Themenwoche "Vielfalt verbindet" wird RTL auch ein Format zeigen, für das schon länger sein Sendeplatz gesucht wurde. Gefunden wurde dafür aber kein Slot, der prominent ist. Stattdessen wird "Das habt ihr Euch verdient" nachts nach dem "Nachtjournal", also gegen 0:30 Uhr zu sehen sein. Linear laufen zwei der vier Folgen und zwar in der Nacht vom 21. auf den 22. sowie vom 22. Auf den 23. Juni. Zwei weitere Folgen sollen, wie "Wunschliste" berichtet, nur auf RTL+ angeboten werden.

In dem Format machen sich prominente Comedians gewissermaßen nützlich; ein Ansatz, den gerade auch ein RTLzwei-Format mit dem Namen "Prominent und nützlich" verfolgt. Die nun nächtliche RTL-Sendung hat aber noch einen Zusatzspin: Die Comedians tauchen also in für sie fremde Arbeitswelten ein, helfen mit und verbringen somit drei Tage mit "besonderen Menschen und Berufsgruppen".



Am Ende eines jeden Besuchs hat der Comedian die Aufgabe, genau vor diesen Menschen einen Stand-up über sie, den Job und die letzten drei Tage zu performen. Teil der Sendung sind Oliver Pocher, Olaf Schubert und Chris Tall. Im Rahmen der Themenwoche "Vielfalt verbindet" haben die Sender von RTL Deutschland noch zahlreiche andere Formate geplant. RTLUp und VoxUp etwa zeigen am 23. und 24. Juni die Deutschland-Premiere von "Heute nicht", einer Dokumentation des Starfotografs Jim Rakete über das Kinderhospiz in Bethel.

Für "RTL Aktuell" berichtet Sportmoderatorin Monica Lierhaus an mehreren Abenden von den Special Olympics, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung. Am 19. Juni übernimmt sie für einen Abend die Sportmoderation bei RTL Aktuell, am 20. Juni spricht sie mit Florian König beim DFB-Länderspiel in Gelsenkirchen über das Spiel sowie über die Special Olympics. Obendrein wird Lierhaus in einer "Punkt 12"-Wochenserie Menschen mit Behinderung treffen. Gleich zwei Ausstrahlungen sind für den Spielfilm "Weil wir Champions sind", der sich um eine aus Menschen mit Behinderungen bestehende Basketball-Mannschaft dreht: Bei RTL am 22. Juni und bei Vox am 27. Juni. Vox plant zudem eine Wiedersehenssendung von "Der Schwarzwälder Hirsch".