In der Sendung testen vier Paare in Portugal ihre Beziehung und wollen ihre Liebe auf der Insel der Versuchung unter Beweis stellen. Die Paare werden vor Ort getrennt, die Frauen leben jeweils zusammen in einer Villa, die Männer auch. Zu ihnen gesellen sich jeweils Verführerinnen oder Verführer, die die Treue testen sollen. In der dritten "Temptation Island VIP"-Staffel mischte unter anderem der später im RTL-Dschungel noch bekannter gewordene Gigi Birofio mit, er war mit seiner Partnerin Michelle dabei.



Außerdem dabei: Pärchen, die eine Vergangenheit bei "Ex on the Beach" haben, nämlich Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic sowie Sandra Sicora mit Tommy Pedroni. Vervollständigt wurde die Staffel von Aurelio (einst Kandidat bei der "Bachelorette") mit seiner Partnerin Lala. Banijay Productions Germany setzte zwölf reguläre Folgen und eine Wiedersehensshow um. RTLzwei wird das Format ab dem 21. Juni immer mittwochs um 22:20 Uhr in Doppelfolgen zeigen und somit allein mit den regulären Ausgaben also die Sendeplätze bis Ende Juli füllen können.

Lead-In der Sendung ist "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", das zwischen 20:15 und 22:20 Uhr läuft. Kuppelshows stehen bei RTLzwei in den kommenden Wochen somit wieder recht hoch im Kurs. Seit wenigen Wochen setzt RTLzwei auch samstags auf ein Flirtformat: Aktuell wird dort in der Primetime "Adam sucht Eva" wiederholt.