Ein Dutzend Ausgaben der Improvisations-Show "Halbpension mit Schmitz" hat der Privatsender Sat.1 in den vergangenen knapp zwei Jahren ausgestrahlt – sie alle eint, dass sie am späteren Abend zu sehen waren. Zumindest ging es gegen 23 Uhr los. Während die erste Staffel mit im Schnitt acht Prozent (14-49) auf reichlich ordentliche Quoten kam, stotterte der Motor in Staffekl zwei: Hier lag der Schnitt nur bei leicht mehr als fünf Prozent. Jetzt wurde am Format gearbeitet.

Für ab dem 30. Juni, einem Freitag, hat Sat.1 vier frischen Folgen der von der Deutschen Produktions Union kommenden Sendung mit Ralf Schmitz angekündigt – diese allerdings wandern in die Primetime und heißen daher "Halbpension mit Schmitz XXL". Die Impro-Show übernimmt somit von "111", wo es an den Freitagen zuvor um Viecher, Verwandte oder Traumtypen geht. Schmitz wandelt somit auf den Spuren einer ganz bekannten Sat.1-Impromarke, nämlich der "Schillerstraße", die einst ebenfalls die Primetime bespielte.



Jede der kommenden vier Folgen der Schmitz-Show hat nun ein Thema. Zum Auftakt erwartet Ralf Schmitz mit seiner Stammcrew Janine Kunze, Lisa Feller, Kathrin Osterode und Simon Pearce mehrere Gäste: Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" hat sich mit Alina Merkau und Christian Wackert angekündigt und bringt Schauspieler Oliver Korittke als Überraschungsgast mit. In den folgenden Ausgaben ist eine "Fashion-Show" (mit dabei: Martin Klempnow, Sarah Engels und Rebecca Mir), eine Zocker-Sendung (mit Tom Beck, Thore Schölermann, Julian Button sowie Sebastian Reich & Amanda) und eine Traumhochzeits-Sendung (mit Jana Ina Zarrella, Evelyn Burdecki und Bastian Bielendorfer) geplant.

Nicht geändert hat sich: Pierre M. Krause agiert als Spielleiter. Er gibt den Personen auf der Bühne "kuriose Anweisungen" und soll mit seinen Aufgaben für "die Portion Extra-Spaß" sorgen.