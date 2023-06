Bereits Mitte März wurde bekannt, dass Gaumont an der Umsetzung einer ukrainischen Serie beteiligt ist. DWDL.de berichtete schon damals, dass auch ein deutscher Sender mit im Boot sitzt. Nun ist klar: es ist ZDFneo, das haben die Produktionsfirma und die für den Weltvertrieb zuständige Beta Film jetzt bekanntgegeben. Darüber hinaus hat sich auch France Télévisions am Kriegsdrama mit dem Titel "In Her Car" beteiligt. Neben Gaumont wird die Serie auch von der ukrainischen Produktionsfirma Starlight Media verantwortet, wobei sich Gaumont vor allem um die Finanzierung und die verschiedenen Koproduktionspartner des Projekts kümmert.

Inhaltlich erzählt die Serie von den frühen Tagen und Wochen des Kriegs in der Ukraine. Die zehn Folgen sind demnach inspiriert von den Erfahrungen der Bewohnerinnen und Bewohnern Kiews, die nach der russischen Invasion am 24. Februar 2022 außerhalb der Hauptstadt Zuflucht suchten. Im Mittelpunkt der Dramaserie steht die Therapeutin Lydia (Anastasia Karpenko), die sich nach dem Ausbruch des Krieges entschließt, in der Ukraine zu bleiben, um Menschen in ihrem Auto in Sicherheit zu bringen. Jede Episode erzählt von einer Autofahrt und der Geschichte des jeweiligen Gastes. Die Dreharbeiten zur Serie laufen derzeit noch an geheim gehaltenen Orten in und um Kiew.

Sabine de Mardt, Geschäftsführerin von Gaumont Deutschland, sagt: "Wir sind sehr glücklich, dass wir so starke Player wie France Télévisions, ZDFneo und Beta Film zusammenbringen konnten, um diese Serie von höchster Relevanz einem breiten, weltweiten Publikum zugänglich zu machen."

Andreas F. Bareiss, Gaumont’s Executive Producer von "In Her Car" sagt: "Die Zusammenarbeit mit Eugen und dem Team von Starlight Media ist für uns eine großartige Erfahrung. Den Mut unserer ukrainischen Partner, unter den gegebenen Bedingungen direkt vor Ort eine Serie entstehen zu lassen, bewundern wir. Gottseidank sind größere Zwischenfälle beim Dreh bislang ausgeblieben. Und es wird alles dafür getan, die Sicherheit der Dreharbeiten auch weiterhin bestmöglich zu gewährleisten. Mit Anastasia Karpenko, das zeigen die ersten Schnittfassungen, haben wir die perfekte Besetzung für die Rolle der Lydia gefunden. Die Bilder sind ergreifend und die schauspielerische Leistung von Anastasia geht direkt ins Herz."

Veronika Kovacova, Beta Films EVP International Sales & Acquisitions Zentral- und Osteuropa, ergänzt: "’In Her Car’ unterstreicht die Kraft menschlicher Geschichten, die Grenzen und Konflikte überwinden. Der Mut, das Engagement und die Professionalität aller Kreativer, die unter den schwierigsten Bedingungen an der Realisierung von ‘In Her Car’ beteiligt sind, ist beeindruckend. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Starlight Media, Gaumont, France Télévisions und ZDFneo an dieser wirklich bedeutungsvollen Produktion mitzuwirken und sind überzeugt, dass ‘In Her Car’ international erfolgreich sein wird."