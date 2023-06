am 12.06.2023 - 13:51 Uhr

Gaumont Animation und Studio 100 Media bündeln ihre Kräfte im Bereich der Animations-Filme und Serien: Im Rahmen eines First-Look-Deals will man künftig Koproduktionen realisieren und neue Serien und Filme entwickeln. Die erste Koproduktion wird die Animationsserie "Ash" in Zusammenarbeit mit bigchild Entertainment sein, weitere Projekte sollen noch dieses Jahr angekündigt werden. Zudem wird Studio 100 Media nun Gaumont-Produktionen auch international vertreiben. Zu den ersten Projekten gehört hier "Tiny Head" eine animierte Koproduktion von Gaumont Animation und Cloudco Entertainment.

"Wir freuen uns sehr, diese globale Partnerschaft mit Studio 100 einzugehen", sagt Terry Kalagian, President Global Animation, Kids & Family bei Gaumont. "Indem wir unsere Stärken kombinieren und unsere gemeinsamen Erfahrungen nutzen, können wir spannende und qualitativ hochwertige Inhalte liefern, die bei Zuschauern auf der ganzen Welt auf große Resonanz stoßen werden."

Martin Krieger, CEO von Studio 100 Media, betont: "Unsere gemeinsame Stärke eröffnet außergewöhnliche Möglichkeiten: Zusammen werden wir fantasievolle und kreative Serien und Filme produzieren, die Zuschauer weltweit inspirieren und fesseln. Wir freuen uns auf diese wegweisende Partnerschaft mit Gaumont".

Gaumont Animation steht beispielsweise hinter der Serie "Stilles Wasser" (Apple TV+), "Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken" und "Do, Re & Mi" (Amazon). Zu den bekanntesten Serien und Filmen von Studio 100 Media gehören "Die Biene Maja", "Wickie und die starken Männer", "Heidi" und "Mia and me".