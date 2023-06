Das Non-Fiction-Team der Kölner Produktionsfirma mit dem etwas lang geratenen Namen Warner Bros. International Television Production Deutschland - kurz WBITVP - bekommt Verstärkung: Am 1. Juli tritt Andrea Jajeh ihren neuen Job als Head of Entertainment an. Sie ergänzt damit René Jamms Non-Fiction-Team um Björn Tanneberger (Head of – Documentaries & Docutainment) und Käthe Rentmeister (Creative Director Non-Scripted).

Andrea Jajeh hat sich im vergangenen Jahrzehnt vor allem um die "Höhle der Löwen" gekümmert, wo sie seit der ersten Staffel mit an Bord war. Sie arbeitete in der Vergangenheit aber auch schon beim WBITVP-Vorgänger Eyeworks, unter anderem für die Formate "Rach, der Restauranttester", "Goodbye Deutschland" und "Große Städte, große Träume".

René Jamm, Managing Director von WBITVP Deutschland, heißt sie mit folgenden Worten willkommen: "Ich freue mich sehr, mit Andrea eine ausgewiesene Show-Expertin und leidenschaftliche Geschichtenerzählerin bei uns begrüßen zu dürfen. Sie hat in den vergangenen Jahren als verantwortliche Executive Producerin das Format ‚Die Höhle der Löwen‘ zu einer der erfolgreichsten Shows in ganz Deutschland entwickelt. Von ihrer jahrelangen Erfahrung, ihrem frischen Blick auf unsere Formate sowie ihren neuen Impulsen können wir nur profitieren. Sie ist die perfekte Ergänzung zu unseren langjährigen Führungskräften Käthe Rentmeister und Björn Tanneberger, die unsere Firma und unsere Formate von der Pike auf kennen. Gemeinsam wollen wir das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte bei Warner Bros. ITVP Deutschland schreiben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Andrea Jajeh selbst sagt: "Nach einem fantastischen Jahrzehnt mit ‚Die Höhle der Löwen‘ freue ich mich sehr auf meine neuen Aufgaben bei Warner Bros. ITVP Deutschland. Ich bin in dieser Branche angetreten, um Entertainment Fernsehen zu gestalten und bin da bei einem Mediengiganten wie der Warner genau richtig. Hinter jeder erfolgreichen Produktionsfirma steht ein starkes Team, gemeinsam werden wir die bestehenden Flagship Formate mit Liebe weiterführen und neue Geschichten schreiben. I can't wait."

Björn Tanneberger: "Andrea hat mich mit ihrer großen Leidenschaft und Kreativität schon vor gut 10 Jahren bei Eyeworks überzeugt. Ich sage ‚welcome back‘ im Team und freue mich auf unsere Reunion und großartige neue Geschichten, die wir erzählen werden." Käthe Rentmeister: "Ich freue mich sehr darauf, wieder mit Andrea zusammen arbeiten zu können. Ich habe sie schon früher als Kollegin geschätzt und weiß daher, dass sie mit ihrer Expertise eine tolle Ergänzung für unser Team ist."