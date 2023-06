Janus TV hat die längste Zeit unter diesem Namen firmiert, künftig heißt die Produktionsfirma Janus Productions, das haben die Geschäftsführer Andreas Richter, Franz Solfrank und Florian Falkenstein, die auch alle am Unternehmen beteiligt sind, im Interview mit DWDL.de bestätigt. Noch ist der Prozess der offiziellen Umbenennung, zu dem es dann auch einen neuen Web-Auftritt gibt, nicht abgeschlossen, die Stoßrichtung steht aber schon fest. "Unsere Firma heißt künftig Janus Productions", sagt Florian Falkenstein.

Im Zuge einer Überarbeitung der Webseite sei ihnen Bewusst geworden, dass das Anhängsel "TV" ein "ganz klein wenig anachronistisch wirken könnte", sagt Falkenstein, der durch das TV auch nicht mehr das ganze Janus-Portfolio abgedeckt sieht. "Wir haben viel diskutiert, was besser zu uns passen würde und was in die Zukunft gerichtet ist. Und so ist Janus Productions entstanden."

Mit dem neuen Namen will man einerseits zeigen, dass man weiterhin klassisch für TV-Sender, aber eben auch non-linear für Streaminganbieter arbeite. "Und dann könnten wir auch abseits des klassischen Bewegtbild-Geschäfts für Auftraggeber Projekte umsetzen. Mit dem neuen Namen fühlen wir uns nun ein gutes Stück wohler", sagt Falkenstein. Janus TV produziert langlebige Formate wie "Achtung Kontrolle" und "Abenteuer Leben täglich" für Kabel Eins, aber auch Reihen wie "Nachtschicht" (RTLzwei) oder "Die Macher vom Rhein" (Nitro).

Im Zuge der Umbenennung wird es auch ein neues Logo geben, das von der Münchner Agentur Via Zenetti designt wurde. Das soll künftig nur in schwarz oder weiß verwendet werden, in der Unternehmenskommunikation (also intern, auf Briefpapier, Schildern, Mitarbeiterausweisen, Präsentationen oder auch der neuen Webseite) will man es aber auch mit Farben anreichern. Dafür hat man drei farbige Hintergründe in grün, blau und orange zur Verfügung (siehe oben das neue Logo in blau). Diese Hintergründe sollen bunte und vielseitige Inhalte, Darstellungsformen und das Team symbolisieren. Der bisher im "n" von Janus verwendete Schatten entfällt, stattdessen soll das Play-Icon im "n" die verschiedenen Ausspielwege symbolisieren, die Janus mit seinen Produktionen bedienen kann.

Das vollständige Interview mit den Janus-Geschäftsführern Andreas Richter, Florian Falkenstein und Franz Solfrank lesen Sie am Donnerstag (15. Juni) bei DWDL.de.