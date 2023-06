Aus Quotensicht ist "Volles Haus" für Sat.1 noch immer eine einzige Enttäuschung. Im Schnitt bringt es die mit hohen Erwartungen gestartete Sendung auf nicht einmal 3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auch eine Verkürzung der Sendezeit um eine Stunde hat die Lage nicht entscheidend verbessert. Nun setzt man bei Sat.1 wohl zur finalen Not-Operation an.

So hat der Sender dem Format eine zweiwöchige Sommerpause verordnet. Diese beginnt bereits ab der kommenden Woche, dann werden nur noch vorproduzierte Ausgaben gezeigt. Zu sehen gibt es dann unter anderem neue Folgen des Koch-Wettstreits "Das Spardinner", darin müssen sich zwei Familien einem Kochduell stellen, haben dafür aber nur 20 Euro zur Verfügung. Außerdem gibt es neue Folgen der Dokuserie "Lebensretter im Einsatz" zu sehen. "Britt – Der Talk" und "Bunte – live" pausieren während der Sommerpause jedoch.

Am Donnerstag, den 22. Juni, und Mittwoch, den 28. Juni, enden die voraufgezeichneten "Volles Haus"-Sendungen zudem jeweils bereits gegen 17:30 Uhr. Sat.1 zeigt dann die Deutschland-Spiele der U21-Europameisterschaft gegen Israel und England. Damit dürften immerhin bessere Quoten drin sein als mit der Nachmittagssendung.

Am 3. Juli soll "Volles Haus" dann schließlich in bekannter Form auf die Bildschirme zurückkehren - doch dann mit einer entscheidenden Veränderung. Die wird vielleicht nicht sofort on Air zu sehen sein, dafür aber hinter den Kulissen. So zeichnet ab dann nicht mehr die noch recht junge Produktionsfirma Flat White Productions verantwortlich für die Sendung, sondern RedSeven Entertainment. Schon bislang war RedSeven in weite Teile eingebunden, nun übernimmt das Team um Jobst Benthues die alleinige Verantwortung.

Ein Rückschlag ist das für die Flat White Productions, die ebenfalls zum ProSiebenSat.1-Konzern gehört. Nach dem Rückzug von Mark Land hatte Cornelia Landgraf vor einigen Monaten die Geschäftsführung übernommen. Von Sat.1 heißt es jetzt, Flat White soll sich auf "neue Factual-Entertainment-Formate für alle Plattformen der Seven.One Entertainment Group und externe Wettbewerber" konzentrieren. Darüber hinaus liefere Flat White Productions weiterhin Beiträge für "Volles Haus!" in Form von Doku-Soaps und Reportagen.