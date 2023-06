am 14.06.2023 - 12:41 Uhr

Die Serienproduktion "Legend of Wacken" zählt zu den fiktionalen Highlights des Senders Nitro in den kommenden Wochen. Die sechs Episoden, die 2022 zwischen August und November umgesetzt wurden, gibt es dort ab dem 7. Juli zu sehen. Nur wenige Tage danach steht dann schon die Free-TV-Premiere an.

Wie nun bekannt wurde, wird das Format von Florida Film schon ab dem 11. Juli dienstags zur besten Sendezeit bei Nitro laufen. Geplant sind Dreierpacks, sodass das Finale dann schon eine Woche später frei empfangbar zu sehen ist.



Erzählt wird in der Serie die Geschichte der Gründer des legendären Wacken Open Airs, die trotz harter Rückschläge ihren Traum von einem der größten Heavy-Metal-Festivals leben. Die Storys seien inspiriert von wahren Begebenheiten. Die Hauptrollen übernehmen Charly Hübner ("Mittagsstunde") als Holger Hübner und Aurel Manthei ("Kranitz – Bei Trennung Geld zurück") als Thomas Jensen. Die jüngeren Versionen der beiden Figuren spielen Sammy Scheuritzel ("Dark") und Sebastian Doppelbauer ("Biohackers"). Detlev Buck, Katharina Wackernagel sowie Marc Hosemann gehören ebenfalls zum Ensemble.