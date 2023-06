Als der belgische Sender VTM im März die erste Folge von "Stranded on Honeymoon Island" ausgestrahlt hat, erreichte er damit 46 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 18- bis 54-Jährigen. Inzwischen hat das Format, das von der dänischen Produktionsfirma Snowman Productions, die Teil der Seven.One Studios ist und auch für "Hochzeit auf den ersten Blick" verantwortlich zeichnet, entwickelt wurde, auch in anderen Teilen der Welt Begehrlichkeiten geweckt. Erst am Mittwoch hat Sat.1 eine deutsche Adaption der Show angekündigt (DWDL.de berichtete).

Aber auch darüber hinaus hat Red Arrow Studios International das Format nur rund drei Monate nach dem Start inzwischen schon verkauft. So wird "Stranded on Honeymoon Island" auch auf dem australischen Sender Seven Network und auf SIC in Portugal auf Sendung gehen. Darüber hinaus hat sich ein niederländischer Sender die Rechte an dem Format gesichert, weitere vielversprechende Gespräche würden laufen, heißt es vom internationalen Programmvertrieb von ProSiebenSat.1.

Direkt nach einem Treueschwur erleben die Paare in "Stranded on Honeymoon Island" ein besonderes Kennenlernen: Sie müssen zwei Wochen lang alleine und ohne Handy auf einer einsamen Insel leben. Dieses vermeintliche Paradies könnte die Pärchen jedoch schnell an ihre emotionale Grenzen bringen. Für das Format hat Snowman Productions ein Produktionszentrum in Südostasien eingerichtet, um ganzjährig vor Ort neue lokale Versionen drehen zu können.

Tim Gerhartz, Geschäftsführer von Red Arrow Studios International, sagt: "Wir sind von der internationalen Resonanz auf ‚Stranded on Honeymoon Island‘ begeistert: In nur wenigen Wochen haben bereits vier Sender die Show beauftragt. Dies ist einer der erfolgreichsten internationalen Neustarts einer Dating-Reality-Show der vergangenen Jahre. Dabei stellen wir eine wachsende Nachfrage nach mehr Authentizität im Reality-Genre fest. ‚Stranded on Honeymoon Island‘ trifft genau diesen Zeitgeist, indem es eine Kombination aus echter Lebenserfahrung mit den Herausforderungen eines tropischen Abenteuers verbindet. Dadurch bietet die Show eine Art Beziehungserlebnis im Schnellverfahren – inklusive aller Höhen und Tiefen. Wir sind überzeugt, dass unsere dänischen Kolleg:innen von Snowman Productions mit dieser Neuentwicklung an den internationalen Erfolg von ‚Hochzeit auf den ersten Blick‘ anknüpfen können."