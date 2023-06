Wer es ganz eilig hatte, der konnte die vierte und finale Staffel der HBO-Serie "Barry" schon ab Mitte April in der Originalfassung bei Sky sehen – unmittelbar nach den jeweiligen Weltpremieren in den USA. Nun ist klar, wann die synchronisierte Fassung des Formats in Deutschland anlaufen wird. Sky zeigt die finale Staffel ab 25. Juli in der deutschen Synchronisation immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy. Sky Comedy indes soll Mitte September als linearer Sender eingestellt werden, die dortigen Inhalte sollen innerhalb von Sky anderweitig verteilt werden. Staffel vier von "Barry" ist somit aber einer der letzten großen Staffelstarts auf dem Kanal.

Die ersten drei Staffeln von "Barry" erhielten 44 Emmy-Nominierungen und wurden mit neun Emmys ausgezeichnet. Bill Hader ist der Hauptdarsteller, Co-Schöpfer, Autor und Regisseur der Comedy. Er sagt: "Es war eine unglaubliche Reise, diese Serie zu machen - und es ist bittersüß, dass die Geschichte zu ihrem natürlichen Ende gekommen ist."