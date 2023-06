Das Erste wird im August die neue Serie mit Schauspielerin Emily Cox zeigen: Online first wird das sechsteilige "37 Sekunden", produziert von Odeon Fiction, erscheinen. Die komplette Serie kommt am 4. August in die ARD Mediathek – und einige Tage später wird sie auch im linearen Programm des Ersten stattfinden. Jeweils drei Folgen am Stück zeigt Das Erste dann dienstags ab 22:50 Uhr – am 15. und 22. August. Neben Emily Cox spielen in "37 Sekunden" unter anderem auch Paula Kober, Jens Albinus, Valentin Mirow, Marie-Lou Sellem, Marc Benjamin, Denise M´Baye sowie Camill Jammal tragende Rollen.

Bettina Oberli inszenierte das Drehbuch von Julia Penner und David Sandreuter. Armin Dierolf arbeitete an der Kamera, Berit Hille ist die Producerin und Britta Meyermann die Produzentin. Den Inhalt der Serie beschreibt Das Erste so: Der Rockmusiker Carsten (gespielt von Jens Albinus) bereitet sich auf seine Comeback-Tour vor. Bei seiner Geburtstagsfeier, die seine frisch verheiratete Tochter Clara (Emily Cox) und seine zweite Ehefrau Maren (Marie-Lou Sellem) für ihn ausrichten, taucht ein unerwarteter Gast auf: Claras beste Freundin Leonie, gespielt von Paula Kober.

Die 32- jährige Sängerin hatte, was aber niemand weiß, eine leidenschaftliche Affäre mit dem Mittfünfziger, dessen poetisch-politische Musik sie seit Kindertagen liebt. Obwohl beide wissen, dass es vorbei ist, kommen sie sich "mit aufgeladener Leidenschaft" noch einmal nahe. Leonie möchte aber keinen Sex, doch Carsten übergeht ihr aus seiner Sicht nicht eindeutiges 'Nein". Als sie ihrer Freundin das verstörende Erlebnis – ohne Namen oder Ort zu nennen – schildert, ist es für Clara eine klare Vergewaltigung. Kaum erfährt die Anwältin, um wen es geht, ändert sie ihre Meinung aber komplett. Und als der Fall zur Anzeige kommt, beginnt eine erbitterte Auseinandersetzung.