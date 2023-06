Das ZDF hat einen Sendetermin für die zweite Staffel des Formats "Lu von Loser" gefunden. Während alle Episoden ab dem 28. Juli in der ZDF Mediathek zur Verfügung stehen, läuft die Serie am Montag, 31. Juli ab 23:50 Uhr linear im ZDF, dort also auf dem Sendeplatz des "kleinen Fernsehspiels". Das ZDF zeigt alle Episoden, jede mit einer Länge zwischen zwölf und 18 Minuten, am Stück.

Alice Gruia spielt erneut Lu, die plötzlich wieder Zeit hat, da ihre Tochter nun in die Kita geht. Anstatt sich jetzt über die zurückgewonnene Freiheit zu freuen, macht sie Lu Angst. Eine große Leere breitet sich aus und bringt Fragen mit sich: "Was bin ich eigentlich abgesehen von Bertas Mutter? Wie zur Hölle geht dieses Erwachsensein? Wo ist Bertas Vater, wenn man ihn braucht? Und wo steckt eigentlich mein eigener Vater?" Da spürt sie: Ein neuer Song rumort in der Musikerin – und will einfach raus. Gruia schrieb auch die Bücher und führte Regie bei den nun anstehenden acht Folgen.



"Lu von Loser" ist von Darling Point in Koproduktion mit Letterbox Filmproduktion hergestellt worden. Bei den Dreharbeiten ging man neue Wege. Produziert wurde die Serie nämlich in einer Vier-Tage-Woche. "Ich würde am liebsten nur noch so drehen. Es entschleunigt das hohe Tempo und nimmt Druck heraus und jeder Schritt, der in die Richtung etwas unternimmt, ist ein sinnvoller. Besonders, weil ich so viele Positionen einnehme, aber auch weil ich denke, dass bei dem Pensum und den langen Arbeitstagen jeder davon profitiert", sagte Gruia in einem ZDF-PR-Interview. Dennoch sei der Plan nicht in allen Gewerken aufgegangen. "Wir waren an manchen Stellen unterbesetzt."

Eine dritte Staffel der Serie ist übrigens möglich – Gruia jedenfalls habe schon Pläne, aber auch keine Eile. "Nach den dreieinhalb Jahren brauch ich ein wenig Abstand von Lu, so gern ich sie hab. Ich habe gerade meine Produktionsfirma Darling Point gegründet und würde gerne neue Stoffe anschieben und neue Rollen spielen", so Gruia.