Über 1100 Folgen lang spielte Sıla Şahin in der täglichen RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Rolle der Ayla – 2014 verließ sie die Produktion von UFA Serial Drama aber. Mit der Produktionsfirma stand die Schauspielerin aber auch danach in Kontakt. So hatte sie etwa eine größere Rolle in der von dem Unternehmen kommenden Krankenhaus-Weekly "Nachtschwestern", von der RTL zwei Staffeln bestellte.