am 27.06.2023 - 07:55 Uhr

Der Samstag in Sat.1 gehört aktuell großflächig der amerikanischen Kultserie "Baywatch". Zehn Episoden rund um die Rettungsschwimmer laufen in der Regel dort. In Kürze wird der Sender die Dosis aber ein Stück weit reduzieren und dem Publikum ein bisschen mehr Abwechslung anbieten. Denn dann kommt eine neue US-Kult-Serie ins Programm, die übrigens ebenfalls auch bei Sat.1 Gold beheimatet ist.