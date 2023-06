am 29.06.2023 - 09:33 Uhr

Ab Herbst testet RTL, wie populär K-Dramen, also emotionale Fiction-Produktionen aus Südkorea auch hierzulande sind. Sowohl bei RTL+ als auch beim Pay-TV-Sender RTL Passion will man dann solche Stoffe anbieten. Zum einen wurde nun die aus 20 Folgen bestehende Serie "Doctors – Liebe unter dem Messer" angekündigt. Sie läuft linear erstmals am Samstag, 2. September um 20:15 Uhr bei RTL Passion.