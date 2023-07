Bei RTLzwei ist in diesen Tagen hinter den Kulissen einiges in Bewegung. Die Abschiede, so scheint es, häufen sich: Wie nun bekannt wurde, ist der Vertrag von Thomas Fischer nach zwei Jahren nicht verlängert worden. Er war Mitte 2021 nach Grünwald gekommen und zunächst für die beiden Vorabend-Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" verantwortlich, ehe er als Abteilungsleiter Entertainment & Soaps zusammen mit Entwicklungschef Sebastian Lühn die Aufgaben von Shona Fraser übernahm, die bis zu ihrem Abschied im vorigen Jahr stellvertretende Programmbereichsleiterin sowie Entertainment- und Development-Chefin des Senders war.

"Die zwei Jahre vergingen wie im Flug und der Abschied fällt nicht leicht", schrieb Fischer am Wochenende auf LinkedIn. "So soll es sein, denn es zeigt: Es war eine gute Zeit – bei allem Auf und Ab, das für Fernsehmacher immer zum Job gehört." Zugleich verwies er darauf, dem Sender zusammen mit seinem Team "einige Impulse" gegeben zu haben. "Mit dem 'Glücksrad' und 'Genial daneben' gibt es wieder erfolgreiche Shows bei RTLzwei, wir haben mit mutigen inhaltlichen Veränderungen die Daily Soaps gestärkt und gehen demnächst mit dem 'Haus voller Geld' beim Factual Entertainment neue Wege." Dazu eine erfolgreiche Rückkehr von "Kampf der Realitystars" und das bevorstehende Comeback von "Love Island" - "mit angepasstem Konzept, das jetzt zum ersten Mal auch so richtig live sein wird", so Fischer.

Einen Nachfolger für den bisherigen Unterhaltungschef soll es nach Angaben des Senders nicht geben. Tatsächlich will sich RTLzwei nach DWDL.de-Informationen personell schlanker aufstellen - nicht zuletzt wegen der derzeit schwierigen Situation, ausgelöst durch den noch immer angespannten TV-Werbemarkt. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Consumer PR von RTLzwei künftig operativ von der Agentur Purple Lemon Tree betreut wird, die der bisherige RTLzwei-Kommunikationsdirektor Carlos Zamorano aufbaut. Zehn Jahre war er bei dem Privatsender und auch zuvor schon mit eigener Agentur für die PR von RTLzwei verantwortlich (DWDL.de berichtete). Im Zuge der Neuaufstellung ist auch Pressesprecher Martin Blickhan fortan nicht mehr für den Sender tätig. Er hatte seinen Abschied nach 13 Jahren ebenfalls jüngst via LinkedIn bekanntgegeben.

"Die Medienbranche ist derzeit wirtschaftlich stark herausgefordert - das macht sich auch im Personalmanagement bemerkbar", sagte Jörg Neunecker, neuer Direktor Kommunikation von RTLzwei, am Montag gegenüber DWDL.de. "Wir nehmen die natürlichen Fluktuationen zum Anlass, Aufgaben und Workflows bei den aktuellen Mitarbeitenden neu zu verteilen, um uns organisatorisch und wirtschaftlich schlanker aufzustellen und die Effizienz zu steigern. Die Qualität unserer Inhalte und Produkte wird davon nicht berührt." Konkrete Zahlen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Sender in diesen Tagen und Wochen verlassen, nannte er nicht.

Wohin es Martin Blickhan ziehen wird, ist aktuell nicht bekannt. "We'll see. Erstmal Sport jetzt", erklärte er. Thomas Fischer kündigte indes an, der Branche treu bleiben zu wollen. Er ist auch mit der Produzentenseite bestens vertraut, schließlich war er vor seiner Zeit bei RTLzwei für Warner Bros. in Köln als Executive Producer und Head of Factual Entertainment tätig, wo er Formate wie "Adam sucht Eva", "First Dates", "Das perfekte Dinner" oder "Bares für Rares" verantwortete. Jetzt wolle er aber erst einmal die Sommerferien genießen.