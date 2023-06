Ab Juli stellt RTLzwei die Bereiche Kommunikation und Marketing neu auf. Jörg Neunecker, Leiter Unternehmenskommunikation & B2B-Marketing von RTLzwei und Vermarkter El Cartel verantwortet künftig zusätzlich die Consumer PR. Er ist damit umfänglich für die Kommunikation verantwortlich und berichtet in der neuen Position als Direktor Kommunikation an RTLzwei-Geschäftsführer Andreas Bartl. Neunecker, der seit 2008 im Sender arbeitet, folgt damit auf Carlos Zamorano, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen verlässt. Zehn Jahre war Zamorano bei RTLzwei und zuvor schon mit eigener Agentur für die PR des Senders verantwortlich.

Der langjährige Chef von PR und Marketing, Carlos Zamorano, bleibe dem Unternehmen auch in Zukunft partnerschaftlich verbunden. Mit der Gründung der Agentur Purple Lemon Tree übernimmt er direkt die operative Betreuung der Consumer Communication von RTLzwei. „Es war ein Privileg mit Carlos diesen langen und ereignisreichen Weg bei RTLzwei zusammen gegangen zu sein. Er ist eine Persönlichkeit, eine absolute Spitzenkraft in seinem Gewerk und dazu ein toller Kollege. Er hat die Sendermarke erfolgreich als ‚Home of Reality‘ positioniert und mit derselben Leidenschaft auch die Formatmarken gepflegt und gestärkt. Ich danke Carlos sehr und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in neuer Konstellation.“

Zamorano selbst sagt: „Die Arbeit an der Sendermarke RTLzwei mit seinen vielen Programm-Marken und die erfolgreiche Positionierung des Vermarkters El Cartel im B2B-Markt inklusive unserer legendären Screenforce-Shows werden mir immer in Erinnerung bleiben. Alles ermöglicht durch Andreas Bartl, der mich stets maximal unterstütze und mir die notwendige kreative Freiheit gab, mit einem genialen Team aus Kreativen und zuverlässigen KommunikatorInnen sowie mit voller Unterstützung meiner herausragenden Geschäftsleitungs-kollegInnen. Euch Allen gilt mein aufrichtiger Dank. Nun schlage ich ein neues Kapitel auf.“