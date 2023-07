© RTL / Dirk Borm

Die Tatsache, dass RTL nur zwei der fünf längst produzierten Ausgaben zur Ausstrahlung einplant, macht nicht den Eindruck, als wäre man in Köln restlos überzeugt von dem Format, bei dem zwei Promi-Teams in neun Spielen auf einen Knall warten müssen. Oder wie BBC Studios es in der internationalen Vermarktung nennt: Den "Breaking Point" - eben diesen beschwört auch Moderatorin Laura Wontorra immer wieder.

Und da liegt vielleicht auch schon das erste Problem der neuen Show: Eventuell hätte man der Show einen anderen Titel verpassen sollen, denn in manchen Spielen gibt es gar keinen Knall. Es ist zwar ganz lustig anzusehen, wie Detlef Steves Pudding und Vanillesoße ins Gesicht fallen, ein "Bäm" ist das aber ganz sicher nicht - und schon gar kein Knall. Und auch als die Promi-Teams, bestehend aus Bastian Bielendorfer und Joachim Llambi sowie Mathias Mester und Motsi Mabuse, Oliven in einem Martini-Glas stapeln müssen, bis das im Wasser versinkt, sucht man den Knall vergeblich.

Das noch viel größere Problem ist aber: Die Spiele und damit die gesamte Show sind so unspektakulär, das man sich gut vorstellen kann, wie sehr es in der RTL-Unterhaltungsabteilung geknallt hat, als man dort das Ergebnis der fünf fertig produzierten Ausgaben gesehen hat. Das Positive: "Jetzt knallt’s" ist oft hart und schnell geschnitten, wirkt allerdings nicht verhackstückt wie einst die Sat.1-Show "Little Big Stars". Und trotz der Tatsache, dass viel geschnitten wurde, hat es ein Moderations-Schmankerl von Laura Wontorra in die Show geschafft: "Schnallen Sie sich an aufm Wohnzimmer", sagt sie vor einem Spiel in Richtung Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das beste Spiel ist noch ein Wasserbomben-Pendel, dem die Promis mit Drahtbürsten auf dem Kopf ausweichen müssen - ohne dabei etwas zu sehen. Und sonst? Ein Mann bläst eine Wärmflasche auf bis sie platzt, Luftballons werden aufgeblasen, verschiedene Gefäße werden gesprengt und ein Ast, auf dem Bielendorfer und Mester sitzen, wird so lange angesägt, bis einer runterfällt. Das alles wären mit Sicherheit gute Einzelspiele für die kommende Neuauflage von "Schlag den Besten", es reicht in Summe aber nicht für eine abendfüllende Primetime-Show. "Jetzt knallt's" fehlt es über die gesamten zwei Stunden hinweg an Fallhöhe.

Haben sie bei RTL den Knall nicht gehört?

Zwei Personen sorgen zudem zusätzlich für Fragezeichen. Da wäre zum einen Detlef Steves, der von Moderatorin Laura Wontorra als "Crash Test Dummy" ankündigt wird - der immer nah dran sein soll, wenn es knallt. Tatsächlich fehlt er aber in der Hälfte der Spiele. Und dann ist da auch noch Thorsten Schorn, der immer mal wieder nach bzw. vor bestimmten Spielen den Status Quo zusammenfasst und einen Ausblick gibt - und den Machern von BBC Studios Germany so mutmaßlich die Gelegenheit gibt, viel gedrehtes Material zu schneiden, um Längen zu vermeiden. Dabei macht es nicht unbedingt den Eindruck, als sei Schorn von Anfang an als Teil der Show eingeplant gewesen. Anders als bei "Denn Sie wissen nicht, was passiert" sieht man Schorn auch nicht, sondern hört ihn nur - seine Kommentare wurden vermutlich im Nachgang an die Produktion eingesprochen.

Und so unspektakulär bis egal die einzelnen Spiele waren, so harmlos war dann auch das Finale. Da besteht aus einer großen Treppe und einer brüchigen Stufe, die aber nur auf der Seite eines Teams liegt. In den Spielen zuvor konnten sich die Teams sichere Stufen erspielen. Weil sich die Promis bei jeweils 11 Stufen aber nur 4 bzw. 5 sichere Stufen sicherten, wurde am Ende per Zufall ausgelost, wer die übrigen erhält - und damit auch die kaputte. Und falls diese Show nun der große Bäm im RTL-Sommer gewesen sein sollte, kann man nur in Richtung Köln rufen: Ihr habt wohl den Knall nicht mehr gehört!

Eine weitere Ausgabe von "Jetzt knallt's" ist am 10. Juli ab 20:15 Uhr zu sehen. Wann die anderen, bereits produzierten Folgen gezeigt werden, ist aktuell unklar.