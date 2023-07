99pro media produziert Formate wie "Goodbye Deutschland" und "Zwischen Tüll und Tränen", aktuell setzt man zudem verstärkt auf True-Crime-Inhalte. Nun ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Produktionsfirma am Standort Leipzig um. Bis Mitte Juli ziehen rund 120 Mitarbeitende von den zwei bisherigen Standorten an der Eisenacher Straße und der Schwägrichenstraße auf eine neue, gemeinsame Fläche von 2.000 Quadratmetern in einem sanierten und denkmalgeschützten Industriegebäude in den Plagwitzer Höfen. Neben dem Hauptsitz in Leipzig hat 99pro media auch eine Niederlassung in Berlin.

Jörg Graf, Geschäftsführer RTL Studios und 99pro Media, sagt: "Mit der Investition in den neuen, gemeinsamen Standort der 99pro bekennt sich RTL Deutschland zum Standort Leipzig. Neben unseren Standorten in Berlin, Köln und München ist unser Team in Leipzig eine ganz wichtige Kreativsäule für unsere Formate." Die neuen Büroflächen sollen Anforderungen an hybrides Arbeiten erfüllen, heißt es von RTL Deutschland. Neben einem großen HUB, Schnittplätzen und Postproduktion gebe es auch "attraktive und vielfältige Meetingräume, Telefonkabinen, Fokusräume und attraktive Flächen, auf denen Mitarbeitende teamübergreifend zum Austausch zusammenkommen können".

Susanne Beck, Standortleiterin Leipzig, sagt: "99pro hat sich in den vergangenen 20 Jahren von einer kleinen Ideenschmiede für große TV-Erfolge zu einem modernen Produktions-Unternehmen mit über 120 Mitarbeitenden entwickelt, dessen Formate das Programm nicht nur der Sender von RTL Deutschland prägen. Ich freue mich sehr, dass wir in den Plagwitzer Höfen eine attraktive und zeitgemäße Umgebung für die kreative Arbeit von 99pro schaffen konnten."