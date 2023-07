Sat.1 gibt den Versuch vorerst auf, am Montagabend mit Show-Wiederholungen beim Publikum zu punkten. Nachdem der Privatsender gerade erst die quotenschwachen Wiederholungen der "Gegenteilshow" durch eine ebenfalls nicht erfolgreiche Wiederholung eines Promi-Specials von "Let the music play" ersetzte, sollen es ab der kommenden Woche vorerst Spielfilme richten.

Konkret zeigt Sat.1 schon nächsten Montag um 20:15 Uhr das Drama "Bohemian Rhapsody", das mit Rami Malek in der Hauptrolle das Leben von Musiker-Legende Freddy Mercury nachzeichnet, ehe um 23:05 Uhr die Romantic Comedy "Meine erfundene Frau" mit Adam Sandler, Jennifer Aniston und Nicole Kidman folgt. In der darauffolgenden Woche laufen "Man lernt nie aus" und "Terminal", für den 24. Juli "Baywatch" und "Dirty Grandpa" sind vorgesehen.

Mit weniger als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern sowie kaum mehr als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte sich "Let the music play" in dieser Woche denkbar schwer getan. Zuletzt hatte schon ProSieben mit Show-Wiederholungen zu kämpfen - dort musste die "Herz! Schlag! Show!" jüngst am Mittwochabend nach nur zwei Wochen schon wieder weichen, nachdem auch hier der Marktanteil auf weniger als vier Prozent gesunken war (DWDL.de berichtete). Aktuell behilft sich der Sender nun mit alten Folgen von "Schlag den Star".

Auch Sat.1 versucht es in der kommenden Woche am Mittwochabend übrigens noch einmal mit einem Show-Aufguss: Gezeigt werden dann zwei schon gesendete Ausgaben der Kochshow "Kühlschrank öffne dich!". Ab dem 19. Juli gibt's dann zur Abwechslung mal wieder frische Ware in Form zweier neuer Folgen von "Die Pyramide" mit Jörg Pilawa (DWDL.de berichtete).