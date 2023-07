Die von smac Media kommende ZDFneo-Serie "Michel Mayer will ein Kind" hat einen neuen Namen bekommen. Wenn sie im Laufe des August startet, wird sie als "Ready.Daddy.Go!" zu sehen sein. In dem Format kämpft sich der gerade 30 Jahre alt gewordene Michel als schwuler und gerade verlassener Mann durch die Möglichkeiten des Kinderkriegens. Doch das ist ein steiniger Weg und seine Versuche enden jedes Mal in einem mehr oder weniger großen Desaster. Er lernt dabei nicht nur einiges über "pedantische Co-Mütter und verrückte Achtjährige", wie das ZDF schreibt, sondern vor allem viel über sich selbst. Doch am Ende seiner Reise ist er schließlich bereit für sein größtes Abenteuer: ein Vater zu sein.

Insgesamt liegen sechs Folgen vor. ZDFneo strahlt sie linear ab Dienstag, 22. August auf dem Sendeplatz nach 21:45 Uhr aus. In der ZDF Mediathek findet sich das Format schon einige Tage vorher. Bereits ab dem Vormittag des 10. August sollen sich dort alle Folgen streamen lassen.



Fridolin Sandmeyer spielt die Hauptfigur, außerdem sind in der Serie noch Eva Karl-Faltermeier, Maike Jüttendonk, Florian Jahr, Fee Schuster-Böckler und weitere zu sehen. Christof Pilsl, der zusammen mit Sven Hasselberg die Bücher schrieb, führte Regie. Thorsten Harms arbeitete an der Kamera.

Das Thema "Kinderkriegen" bezeichneten die zuständigen Personen der ZDF Redaktion Fernsehfilm/Serie II, Elisabeth Müller und Sebastian Hünerfeld, als "zu keiner Zeit irrelevant". Die kommende Serie erzähle dieses Thema "am Beispiel einer queeren Hauptperson, die bereit ist, so wirklich einiges für die Erfüllung dieses Wunsches zu tun. Dabei kann der 'übliche' Aspekt der biologischen Uhr außer Acht gelassen werden." In der Serie liege die Besonderheit in der überhöhten und "humorvollen Sichtweise einer queeren Figur" auf die über-bürokratischen Abläufe des Kinderkriegens, "einer Angelegenheit, die für Hetero-Paare die normalste auf der Welt ist."