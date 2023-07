1,39 Millionen Menschen haben sich am Dienstagabend die letzte Ausgabe von "Die Anstalt" vor der Sommerpause angesehen. Aktuell ist die Satire-Sendung allerdings nicht in der ZDF-Mediathek abrufbar - und das hat einen ziemlich profanen Grund. Wie das ZDF gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de mitteilt, sei bei einer Bildeinblendung ein falsches Motiv verwendet worden. "Der Fehler wird momentan korrigiert. Die Sendung steht im Anschluss wieder in der ZDFmediathek zur Verfügung", so eine Sendersprecherin.

In der Ausgabe am Dienstag ging es unter dem Label "TV Normal" um all das, was vermeintlich "normale" Menschen heute machen bzw. nicht mehr machen dürfen. Zum Beispiel Fleisch essen oder zu sagen, es gäbe nur zwei Geschlechter. Aufs Korn genommen wurden dabei unter anderem der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, Hubert Aiwanger, oder auch Markus Söder und die "Bild".

Moderiert wurde die Sendung vom österreichischen Kabarettisten Severin Groebner, der auch gleich eine Erklärung für das Publikum hatte, wieso er ausgewählt wurde: "Für uns sind die Rechten schon lange ganz normal. Wir sind Ihnen auf der Reise in die Vergangenheit mindestens 20 Jahre voraus", so Groebner, der auf den ersten AfD-Landrat in Deutschland verwies - das Publikum aber zu beruhigen wusste. In 20 Jahren sei das alles ganz normal - spätestens dann, wenn Björn Höcke wahlweise Außenminister oder Bundeskanzler sei.

Was bei "Der Anstalt" noch satirisch besprochen wurde, ist in Österreich übrigens längst Gegenstand tatsächlicher Politik. Die Landeshauptfrau (in Deutschland: Ministerpräsidentin) von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, erklärte zuletzt immer wieder, sie mache Politik für "Normaldenkende", sie regiert in ihrem Bundesland mit den Rechtspopulisten von der FPÖ. Der grüne Vize-Kanzler Werner Kogler erklärte daraufhin, er finde die Sprache der ÖVP-Politikerin "brandgefährlich und darüber hinaus präfaschistoid".

Und so führt Severin Groebner im Rahmen von "Die Anstalt" bzw. "TV Normal" durch eine Reihe von anderen Sendungen ("Heiz aber fair", "Sorgen Live Normian"), die allesamt aufzeigen sollten, wie absurd rechte Ideologen in ihren Argumentationen manchmal sind. Angelehnt ist "TV Normal" auch an "TV Total", zum Einsatz kam etwa auch ein Nippelboard. Und auch wenn sich bei Twitter einiger Userinnen und User bereits die Hände reiben, weil die Ausgabe der "Anstalt" aktuell nicht in der ZDF-Mediathek zu finden ist und sie bereits Ärger für die Satiriker vermuten - die echten Gründe für das Verschwinden der Sendung sind viel weniger spektakulär.

Update (18:10 Uhr): Die "TV Normal"-Folge der "Anstalt" ist inzwischen wieder in der ZDF-Mediathek abrufbar.