am 13.07.2023 - 14:25 Uhr

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München startet in diesen Tagen in die Saisonvorbereitung, zu der auch drei Freundschaftsspiele gehören. Der Saisonauftakt bei der von Thomas Tuchel trainierten Mannschaft wird, wie so oft im Sommer, mit Spannung erwartet. Kehrt die altbekannte FCB-Dominanz zurück? Und stößt wirklich Harry Kane neu zum Kader des Teams?