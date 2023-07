Christian Quadflieg ist tot. Der Schauspieler ist bereits am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren nach langer schwerer Krankheit verstorben, das hat seine Familie jetzt bestätigt. Bekannt war Quadflieg vor allem als "Landarzt". In der ZDF-Reihe war er zwischen 1986 und 1992 als Dr. Karsten Mattiesen zu sehen, in insgesamt 41 Folgen stand er vor der Kamera. In einigen davon übernahm er auch die Regie. Weil er nicht auf diese eine Rolle festgelegt werden wollte, führte er seine Figur schließlich in den Serientod. "Der Landarzt" war danach noch bis 2013 im ZDF zu sehen, zuletzt mit Wayne Carpendale in der Hauptrolle.

Quadflieg derweil war schon vor seiner "Landarzt"-Zeit in den Schlagzeilen. Im "Tatort: Reifezeugnis" von Wolfgang Petersen spielte er 1977 einen Lehrer, der eine seine Schülerinnen verführt. Die Schülerin wurde damals von Nastassja Kinski verkörpert und verhalf der damals jungen Schauspielerin zum Durchbruch. Der "Tatort" mit Quadflieg zählt auch heute noch zu den meistbeachteten Folgen der Krimi-Reihe.

Geboren wurde Christian Quadflieg am 11. April 1945 im schwedischen Ort Växjö. Sein Vater war der Schauspieler Will Quadflieg ("Jedermann", "Faust"). Während seiner Schulzeit lebte er in Hamburg, zwischen 1965 und 1968 absolvierte er eine Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum. Danach startete er seine Karriere zunächst an Theatern in verschiedenen Städten im deutschsprachigen Raum.

Im Fernsehen war der Schauspieler später in verschiedenen Formaten zu sehen, darunter "Der Alte", "Derrick", "Das Traumschiff" oder auch "Ein Fall für Zwei". Nach seiner Zeit als ZDF-"Landarzt" spielte Quadflieg unter anderem noch in der ARD-Serie "Vater wider Willen" mit, dort verkörpert er die Hauptrolle, den Dirigenten Max Oldendorf. Weil seine Frau Ingrid Bach (Suzanne von Borsody) einen neuen Job angenommen hatte, musste er in der Serie widerwillig die gemeinsamen drei Kinder bei sich aufnehmen. "Die Familie trauert um einen geliebten Menschen und großen Künstler", heißt es in einer Mitteilung der Familie von Christian Quadflieg.