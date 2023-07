Schon vor wenigen Wochen ist bekannt geworden, dass der Live-Bereich von Banijay Live Artist Brand (BLAB) in die neu gegründete Brainpool Live Entertainment GmbH überführt wird (DWDL.de berichtete). Nun ist klar: Auch darüber hinaus hat die BLAB keine Zukunft mehr. Wie Banijay nun nämlich angekündigt hat, werden die restlichen Geschäfte des Tochterunternehmens in die neue Banijay Media Germany überführt.

In der neuen Kreativ- und Vermarktungsagentur werden ab sofort die Konzeption, Produktion und Vermarktung von Entertainment-Content und Brands gebündelt. Das Unternehmen besteht aus den drei Units House Of Brands, House Of Likes und House Of Rights und umfasst unter anderem Marketing und Brand Kooperationen, Produktion von Social Media Content sowie Vermarktung und Lizenzierung. Die Geschäftsführung der Banijay Media Germany bleibt bei Ingrid Langheld und Daniel Durst, sie hatten zuvor auch die BLAB geführt.

Der Units House Of Brands etwa bringt in Kooperation mit den ausstrahlenden Sendern TV-Marken wie "TV total", "RTL Turmspringen" oder die "TV total Wok WM" mit Brands der Werbungtreibenden zusammen. Das House Of Likes entwickelt Social-Media-Strategien, Storytelling, produziert digitale Inhalte und baut Communities auf. Im House Of Rights werden die Inhalte der Werbungtreibenden und TV-Produzenten über alle Plattformen hinweg vermarktet oder über das eigene MySpass-Netzwerk ausgewertet.

Ingrid Langheld, Managing Director Banijay Media Germany, sagt über den Umbau: "Nach der kürzlich erfolgten Überführung der Live-Aktivitäten in die Brainpool Live Entertainment GmbH folgt jetzt der logische zweite Schritt in Richtung einer Stärkung unserer Geschäftsfelder. Durch die Umbenennung in Banijay Media Germany und die Fokussierung auf unsere Stärke als Kreativ- und Vermarktungsagentur können wir uns und unser starkes Leistungsportfolio in Zukunft am Markt klarer positionieren."

Daniel Durst, Managing Director Banijay Media Germany, ergänzt: "Mit dem Fokus auf die Kernkompetenz einer digitalen Full-Service-Entertainment-Agentur gehen wir den richtigen Schritt in die Entertainment-Zukunft. Digitale Inhalte, Branded Entertainment, Community-Building und Content Distribution sind von größter Relevanz. Als kreativer, strategischer Partner für Produzenten, Werbungtreibende, Sender sowie Streamer entwickeln und produzieren wir individuelle Content- und Distributionsstrategien und kreieren dadurch einzigartige Momente, über die man spricht."