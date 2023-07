Mit "B:Real – Echte Promis, echtes Leben" ist RTLzwei zwar kein bahnbrechender Quotenerfolg gelungen. Dem Format gelang es aber, stabile Werte auf dem schwierigen Sendeplatz um 17 Uhr einzufahren. Hier hatte RTLzwei in der Vergangenheit viel probiert, war oft aber gescheitert. "B:Real" brachte es mit seinen 15 Ausgaben im Juni auf immerhin mehr als 4 Prozent Marktanteil.

Darauf will man in Grünwald nun ausbauen und hat eine Fortsetzung des Formats beschlossen. Das hat ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigt. "Die Resonanz auf unsere Reality-Daily-Soap 'B:Real – Echte Promis, echtes Leben' hat uns linear wie digital sehr erfreut. RTLzwei beauftragt deshalb 100 neue Folgen des Formates bei der ausführenden Produktionsfirma filmpool entertainment GmbH", sagt ein Sendersprecher.

Mit 100 frischen Folgen ist die Zukunft des Formats also gesichert - und das wohl weit bis in das kommende Jahr hinein. Drehstart für die neuen Folgen ist in wenigen Wochen, zu sehen geben soll es das Format dann ab Herbst. Die Promis, die in den neuen Folgen zu sehen sein werden, stehen bislang noch nicht fest. In Staffel eins waren unter anderem die Reality-Sternchen Kader Loth, Xenia Prinzessin von Sachsen, Gino Bormann, Melody Haase, Eric Sindermann oder auch Cosimo Citiolo zu sehen. In "B:Real" sollen die Promis ihr "Leben abseits der Kameras und Shows" zeigen.

Erfolgreichster Access-Neustart bei RTL+

Wie erfolgreich das Format bei RTL+ genau war, ist nicht klar. RTLzwei kommuniziert, wie viele anderen Sender und Plattformen, keine genauen Abrufzahlen. Dennoch heißt es vom Sender, "B:Real" befinde sich 2023 bereits in den Top 10 der Sendungen von RTLzwei auf der Plattform. Die Sendung sei zudem der erfolgreichste RTLzwei-Neustart bei RTL+ in der Kategorie der Access-Formate - also auch erfolgreicher als das einst eine Zeit lang gesendete "Krass Schule".

Bevor "B:Real" mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurückkehrt, holt RTLzwei schon recht bald übrigens noch einmal die bereits gezeigten Folgen aus dem Archiv. Ab dem 2. August wird man Staffel eins noch einmal am späten Abend wiederholen, die Ausgaben sind dann immer mittwochs ab 22:20 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Zuvor zeigt RTLzwei die Dokusoaps rund um Daniela Katzenberger und Harald Glööckler.