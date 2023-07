Bild.de hat die Übertragung eines neuen Promi-Boxens angekündigt. Am Samstag, den 4. November, will die "Bild" auf der eigenen Webseite das Event "Fame Fighting" übertragen. 16 Kämpferinnen und Kämpfer sollen darin gegeneinander antreten, als Teilnehmer feststehen bereits Reality-Sternchen wie Kevin Njie ("Too hot to handle: Germany"), Gigi Birofio (Dschungel) und Ex-"Bachelor" Andrej Mangold.

Der Mann hinter dem neuen Box-Format ist Eugen Lopez, selbst bekannt aus RTL-Realityshows wie "Temptation Island" und "Are You The One?". "Die Reality-TV-Szene ist aktuell außer Kontrolle, die Leute drehen total am Rad. Ein Promiboxen auf einer High-Quality-Ebene soll die neue Plattform dafür sein, das ist meine Vision", sagt Lopez in einem Interview mit "Bild". Er verspricht: "Das wird alle anderen TV-Shows in den Schatten stellen."

Promiboxen war in der Vergangenheit schon mehrmals auf Sendern wie RTL, ProSieben oder auch Sat.1 zu sehen. Die meiste Aufmerksamkeit generierte dabei ProSieben mit den Duellen zwischen Stefan Raab und Regina Halmich, damals sahen mehr als 7 Millionen Menschen zu. Von solchen Werten waren die Übertragungen zuletzt weit entfernt. Das letzte Promiboxen im TV war 2020 in Sat.1 zu sehen - mit eineinhalb Millionen Zuschauenden sowie einem knapp zweistelligen Marktanteil in der jungen Zielgruppe.

Und auch Eugen Lopez sollte damals anscheinend am Sat.1-Format teilnehmen, das sagt er zumindest selbst. Der Sender habe ihn damals angefragt. "Aber die haben alles falsch gemacht", sagt der Realityshow-Teilnehmer. Lopez: "Man muss dafür nach England schauen: KSI hat damals zusammen mit Jake Paul das Promiboxen gestartet. Daraus ist 'Misfits Boxing' entstanden. Das ist Promiboxen auf richtig krassem Niveau. So etwas will ich in Deutschland auch erreichen."

"Fame Fighting" wird übrgens nicht das einzige Promi-Box-Format im kommenden Winter sein. Vor wenigen Wochen hat Joyn die Neuauflage des Live-Events "The Great Fight Night" angekündigt. In der Kölner Lanxess Arena treten dann erneut Streaming-Legenden, Social-Media-Stars und andere Promis in Boxkämpfen gegeneinander an.