28 Jahre nach dem Sendestart bekommt Super RTL einen neuen Namen verpasst - zumindest geringfügig. Beide Namensbestandteile tauschen nämlich schlicht den Platz, sodass aus Super RTL schon bald RTL Super wird. Entsprechende Pläne hat RTL am Freitag gegenüber DWDL.de bestätigt. Was klingt, als handle es sich um einen verspäteten Aprilscherz, ist tatsächlich ernst gemeint und macht vor dem Hintergrund der vor zwei Jahren angestoßenen Vereinheitlichung der RTL-Markenarchitektur durchaus Sinn.

© RTL Julian Weiss

Video: RTL Super: Rebranding ab August To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Neben RTL Up und den Bezahlsendern RTL Crime, RTL Passion und RTL Living soll RTL Super auf diese Weise "das konsistente Bild einer RTL-Senderfamilie rund um die Dachmarke RTL entscheidend prägen", wie es in Köln heißt. Erklärtes Ziel ist es, die Marke RTL "als führende europäische Unterhaltungsmarke nachhaltig zu stärken und die Markenarchitektur innerhalb der gesamten RTL Group zu harmonisieren - national und international, von den Corporate Brands bis hin zu den Sender- und Formatmarken, über alle digitalen Plattformen".

© RTL Vereinheitlichung der RTL-Senderlogos im Zuge der vor zwei Jahren eingefühten Markenarchitektur.

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass sich RTL Super auch optisch an das vor zwei Jahren eingeführte RTL-Design annähern wird. Zuletzt hatte RTL schon seine deutschen Radiosender sowie die Sender in den Niederlanden, Ungarn und Luxemburg dem Relaunch unterzogen.

Nun ist also Super RTL an der Reihe, auch wenn die Umbenennung freilich eher Evolution als Revolution bedeutet. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Super RTL als Absender im Tagesprogramm zugunsten der Kinder-Marke Toggo ohnehin längst in den Hintergrund gerückt ist und vorwiegend als Label für die Erwachsenen-Unterhaltung am Abend fungiert. Doch als Sender der zweiten Generation habe Super RTL "eine lange Historie" und genieße "größte Bekanntheit" beim Publikum, betont man in Köln.

© RTL Vorher - Nachher: Logos im Vergleich

Trotz der Veränderung wolle man den Zuschauerinnen und Zuschauern daher "weiterhin maximale Orientierung bieten", daher bleibe man bei dem Zusatz "Super", so die offizielle Lesart. Eine klare Markenführung erfordere zugleich Veränderungen. "Wir haben bereits an anderer Stelle die Erfahrung gemacht, dass die behutsame, aber stringente Umsetzung zu einer sehr schnellen Akzeptanz führt", teilte RTL mit.

Zum Tragen kommt der neue Name RTL Super mitsamt des neuen Erscheinungsbilds übrigens ab dem 15. August, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte. Unabhängig davon soll die Kinder-Unterhaltungsmarke Toggo freilich erhalten bleiben. Mit Marktanteilen von mehr als 20 Prozent in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen war Toggo zuletzt mit großem Abstand Marktführer vor dem öffentlich-rechtlichen Kika und dem Disney Channel.