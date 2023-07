Offiziell schweigt Paramount noch zu einem Starttermin von „Drag Race Germany“, so der finale Titel der deutschen Adaption von RuPaul’s mehrfach Emmy-ausgezeichneten Reality Competition. Weil bislang keinerlei Details durchgesickert sind, sorgten sich Fans in den sozialen Netzwerken bereits um die Umsetzung. Auch in der Branche rätselten einige mit dem Reality-Genre vertraute Fernsehschaffende aus diesem Grund, ob denn die angekündigte deutsche Version überhaupt realisiert werde.

Doch jetzt geht es schneller als gedacht: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de soll „Drag Race Germany“ im Herbst bei Paramount+ starten und das eher früher als später, denn abgedreht ist die Staffel bereits und ist derzeit in der Postproduktion. Dass nichts von der Produktion nach draußen drang, hat zwei Gründe: Zunächst einmal ist keine deutsche Produktionsfirma damit betraut, weil World of Wonder selbst produziert.

Die 1991 von Fenton Bailey und Randy Barbato gegründete US-Produktionsfirma steht hinter dem gesamten Franchise von „RuPaul’s Drag Race“. Es ist das wichtigste Format des Unternehmens, das auch weitere Realityshows wie u.a. das Immobilienmakler-Franchise „Million Dollar Listing“ produziert und mit WoW Presents Plus auch einen eigenen Streamingdienst betreibt. In einigen Ländern arbeitete World of Wonder für lokale Adaptionen vor Ort mit ansässigen Produktionsfirmen zusammen.

Doch „Drag Race Germany“ entstand gar nicht in Deutschland, der zweite Grund warum kaum jemand etwas mitbekam: Nach DWDL.de-Informationen wurde die Staffel mit deutschen Drag Queens in den vergangenen Monaten in Kolumbien produziert. Dort hat World of Wonder im vergangenen Jahr ein Production Hub eingerichtet, in dem auch bereits „Drag Race Mexico“ und „Drag Race Brazil“ gedreht wurden. Die mexikanische Adaption startete am 22. Juni, die brasilianische Version geht am 30. August online und im Monat darauf kommt „Drag Race Germany“ zu Paramount+.

Wer moderiert und welche Drag Queens aus Deutschland mitgemacht haben, wird Paramount+ mutmaßlich in den kommenden Wochen enthüllen. Auf DWDL-Anfrage wollte man zu Wochenbeginn bei Paramount noch keine Angaben machen. Deutsche Fans des Formats könnten aber natürlich recherchieren, welche Drag Queens in den vergangenen Monaten für einige Wochen weniger präsent waren in Social Media oder gar "Urlaub" in Südamerika gemacht haben.