Ab September wird Riccardo Simonette bei ZDFneo wieder in die Welt des Make-ups eintauchen. Wie jetzt bekannt wurde, startet die zweite Staffel von "Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star" am Donnerstag, den 7. September um 20:15 Uhr. Geplant sind insgesamt neue Folgen, hinter denen die Produktionsfirma Warner Bros. ITVP steht.

Zehn Make-up-Artists treten in der Show gegeneinander an, um sich zum größten Talent des Landes krönen zu lassen. Acht Folgen lang müssen die Teilnehmenden in unterschiedlichen Challenges ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dabei sei die Varietät in Staffel zwei besonders groß, heißt es von Seiten des Senders: Sie reicht von einem Look zum Musical "Moulin Rouge” bis zum wasserfesten Make-up für die deutsche Nationalmannschaft im Synchronschwimmen.

Loni Baur und Armin Morbach bewerten in der Jury erneut die Kreationen und Verwandlungen. Dabei werden die beiden in jeder Folge durch verschiedene Gäste mit Make-up-Expertise unterstützt. Wer gewinnt, erhält 20.000 Euro und einen Vertrag mit Deutschlands größter Make-up-Agentur.

"Glow Up" basiert auf dem gleichnamigen BBC-Format, das schon seit 2019 im Programm ist. Die deutsche Adaption verzeichnete im vergangenen Jahr mäßige Quoten und kam im Schnitt auf rund einen Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine Fortsetzung wurde dennoch schnell von ZDFneo in Aussicht gestellt.

"Loving Her" geht in die zweite Staffel

Unterdessen steht auch ein Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel von "Loving Her" fest. Die sechs neuen Folgen stehen ab dem 28. August in der ZDF-Mediathek bereit und werden darüber hinaus am Sonntag, den 3. und 10. September jeweils ab 20:15 Uhr bei ZDFneo gesendet. Inhaltlich wird es zu Beginn der zweiten Staffel einen Zeitsprung geben, Hanna ist dann inzwischen schon Ende 20. Die erneut von Banafshe Hourmazdi dargestellte Figur muss sich auch in den neuen Folgen wieder mit den "Dramen ihres eigenen Daseins" herumschlagen, wie ZDFneo beschreibt.

Marlene Melchior und Olivia Lauren Requat schrieben die Drehbücher, es produziert die Madefor Film GmbH. Tasja Abel ist die Produzentin, Adrienne Selmke die Producerin. Auf dem Regiestuhl nimmt Eline Gehring Platz.