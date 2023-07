Die Wogen rund um Rammstein und deren Frontmann Till Lindemann gehen weiter hoch - so auch am vergangenen Mittwoch, als die Band im Wiener Happel-Stadion spielte. Bereits vor dem Auftritt demonstrierten nach Angaben der Veranstalter einer Demo rund 1.800 Menschen vor dem Stadion gegen Rammstein und Lindemann - laut Polizei waren es deutlich weniger, um die 400. Das verlief jedoch ohne größere Zwischenfälle - nach dem Konzert dürfte die Situation dann allerdings eskaliert sein, obwohl die Demo da längst beendet war.

Klar ist: Ein ORF-Team wurde im Anschluss an den Auftritt vor dem Stadion verbal und körperlich angegriffen. Der ORF selbst strahlte die entsprechenden Szenen am Donnerstag in seiner Nachrichtensendung "ZiB" um 9 Uhr aus. Dort war zu sehen, wie ORF-Reporter Dietmar Petschl vor dem Stadion stehend zunächst verbal antisemitisch angegriffen ("Ihr seids lauter Juden") und später auch körperlich angegangen wurde. Auch die Kamerafrau des ORF ist körperlich angegriffen worden, was sich durch eine wackelnde Aufnahme zeigte.

In der abendlichen Nachrichtensendung "ZiB 3" sprach Dietmar Petschl am Mittwoch von einer "extrem aggressiven und aufgeheizten Stimmung". Es habe mehrere Schlägereien gegeben und man selbst stehe unter Polizeischutz vor dem Stadion, so der ORF-Reporter. "So etwas habe ich nach einem Konzert noch nicht erlebt", sagt Petschl, der in der ORF-Kultur arbeitet und immer wieder von Musik-Veranstaltungen berichtet.

Wie die Nachrichtenagentur APA berichtet, seien laut Angaben der Polizei 170 Beamtinnen und Beamte im Einsatz gewesen. Der Sachverhalt rund um das ORF-Team soll nun genau erhoben und "nach geklärter Sachlage dementsprechend polizeilich vorgegangen" werden. Im Zusammenhang mit dem Angriff auf die ORF-Kamerafrau sei bereits Anzeige erstattet worden. Rammstein selbst wird noch am Donnerstag ein weiteres Konzert im Wiener Happel-Stadion spielen.