am 31.07.2023 - 13:21 Uhr

Prime Video wird noch im Sommer die Neuauflage von "Takeshi's Castle" ausstrahlen. Die Kultshow, die von 1986 bis 1989 lief, war einst einer der ersten japanischen Welt-Hits und wurde in mehr als 150 Ländern ausgestrahlt, darunter auch in Deutschland. Neben der ursprünglichen Ausstrahlung wurden seit 2000 in vielen Ländern lokale Reboots produziert.

Nun erfolgt also das Comeback, das auch hierzulande ab dem 4. August bei Prime Video zum Abruf bereitstehen wird, wie am Montag bekannt wurde. Der Streamingdienst zeigt die Neuauflage der Spielshow mit deutschem Voiceover.

In der Show begeben sich hunderte von Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einen Hindernisparcours - mit dem Ziel, das Schloss des legendären Beat Takeshi (Takeshi Kitano) zu erobern. Auf dem Weg müssen jedoch drei Burgen überwunden werden, bei denen es die Eroberinnen und Eroberer mit mächtigen Gegnern zu tun bekommen. Prime Video verspricht "fliegende Riesenpilze, skurrile Fischmenschen, dämonische Labyrinthe und fiese Burgherren und -damen". Am Ende des Parcours steht schließlich der Kampf zwischen Takeshis Armee und den Herausforderinnen und Herausforderern.

"Diese ikonische japanische Serie fasziniert Menschen auf der ganzen Welt und überwindet Sprachen und kulturelle Barrieren", sagte Taka Hayakawa, Leiter von Japan Originals bei Prime Video, schon im vorigen Jahr bei der Ankündigung der Neuauflage, für die sich Prime Video mit Takeshi Kitano und dem japanischen Sender TBS zusammentut.