Alles begann am 26. Juli 2013 mit "Supershark": Es war der erste der "Schlechtesten Filme aller Zeiten", dem Oliver Kalkofe und Peter Rütten nicht nur zu einer Ausstrahlung auf Tele 5 verhalfen, sondern den sie auch umfangreich kommentierten. Über 150 weitere kamen seither bereits hinzu und die nächsten acht stehen ab September in der Jubiläumsstaffel auf dem Programm.

Los geht's am 8. September mit dem Film "Can't stop the Music", den Kalkofe und Rütten als "fulminant vergurkte Mega-Flop-Origin-Story der legendären Village People mit dem deutschen Untertitel 'Supersound und flotte Sprüche'" anpreisen. Am 15. September folgt "Mutant - Das Grauen aus dem All", ein "Roger Corman Billig-Rip-Off von Alien, nur halt ohne Budget und Spannung".

Am 22. September folgt "Wizards of the Lost Kingdom" ("eine Art Fantasy-Worst-of für die ganze Familie"), jede Menge leicht bekleidete Amazonen rund um eine argentinische Müllkippe gibt's am 29. September in "Im Reich der Amazonen" zu sehen, ehe am 6. Oktober "Dollman vs. Demonic Toys" ansteht - ein Sequel zum ebenfalls schon als "SchleFaZ" gewürdigten Film "Dollman".

Am 13. Oktober folgt "Deathsport", ein "Endzeit-Spektakel mit einem wie gewohnt sediert agierenden David Carradine", am 20. Oktober steht mit "Beast You!" eine "durchgeknallte Blut-und-Brüste-Teenie-Horror-Komödie" auf dem Programm, ehe zum Finale der Staffel die italienische Monster-Produktion "Yeti" aus den frühen 70ern ausgegraben wird.

Diesen Film kann man dabei nicht nur am heimischen Fernseher verfolgen, gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung wird er im Rahmen des Cologne Comedy Festivals auch auf der großen Kinoleinwand in Köln gezeigt. Bei dieser SchleFaZ-Filmparty werden Oliver Kalkofe und Peter Rütten persönlich dabei sein, aus erster Hand über die schlechtesten Filme aller Zeiten sprechen und beim traditionellen Trinkspiel auch mit dem SchleFaZ-Cocktail anstoßen. Tickets sind aktuell noch beim Cinedom zu ergattern.

"Danke an die besten Fans der Welt für eine Dekade voller absurder und liebenswert schlechter Filme! SchleFaZ, das sind zwar rein faktisch unglaublich schlechte Filme, aber in Wirklichkeit ist es pure Liebe. Liebe zum Film, Liebe zum Fernsehen, Liebe zum gemeinsamen Genuss dieser Film-Gurken mit der besten Fan-Community”, so Oliver Kalkofe und Peter Rütten.