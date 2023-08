Nicht von Erfolg geprägt war der RTL-Versuch, die Show "LEGO Masters" im zurückliegenden Dezember am Donnerstagabend auszustrahlen. Im Schnitt kamen die Folgen auf dem neuen Sendeplatz auf weniger als achteinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen – das überraschte, erreichte doch die vierte Staffel wenige Monate zuvor am Freitagabend noch fast 13 Prozent.

Wenn Daniel Hartwich Zuschauerinnen und Zuschauer nun in neuen Folgen begrüßt, steht wieder das Wochenende bevor. RTL wird die nächste Staffel erneut am Freitagabend zeigen, wo sie "Top Dog Germany" ablösen wird. Los geht es am 1. September. Geplant ist die Ausstrahlung von sechs Episoden. Zurückkommen wird am 1. September dann auch die XS-"Ultimative Chartshow". Das Musikformat mit Oliver Geissen ist eigentlich für primetimefüllende Ausgaben bekannt, doch schon in den vergangenen Monaten gab es kürzere Folgen.

90 Minuten lang wird am ersten September-Freitag nun über die "erfolgreichsten Sommerhits der 90er Jahre" gesprochen. Los geht es um 22:30 Uhr, ehe gegen Mitternacht das Intro des "Nachtjournals" zu hören und sehen sein wird.