Nach dem bitteren Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, das am Donnerstag noch einmal mehr als acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte (DWDL.de berichtete), steht am Wochenende die Finalrunde an. Inzwischen ist auch klar, wie sich ARD und ZDF die Übertragungen der Achtelfinalspiele aufteilen werden.

Den Anfang macht das ZDF am Samstag ab 6:30 Uhr mit der Übertragung des Spiels zwischen der Schweiz und Spanien. Moderator Sven Voss und Expertin Kathrin Lehmann melden sich im Vorfeld zusammen mit Nationalspielerin Paulina Krumbiegel aus dem Studio. Anstoß der von Martin Schneider kommentierten Partie ist 7:30 Uhr, ehe Norbert Galeske schließlich um 10:00 Uhr beim ebenfalls vom ZDF übertragenen Spiel zwischen Japan und Norwegen am Mikrofon sitzt.

Das Erste ist derweil am Sonntag und Montag an der Reihe: Der Sender berichtet live ab 10:03 Uhr vom Spiel zwischen Schweden und den USA. Reporter der Partie und live vor Ort ist Bernd Schmelzer. Bereits vorher in der Sendung fasst Benedikt Brinsa das Achtelfinale zwischen den Niederlanden und Südafrika zusammen, das ab 4:00 Uhr in der ARD-Mediathek und von Stephanie Baczyk kommentiert wird. Am Montag wiederum gibt es im Ersten um 9:30 Uhr zunächst das Spiel ziwschen England und Nigeria zu sehen, ehe ab 12:30 Uhr die Begegnung zwischen Gastgeber Australien und Dänemark mit Christina Graf am Mikrofon folgt.

Am Dienstag übernimmt dann noch einmal das ZDF ab 9:45 Uhr. Los geht es hier zunächst mit dem Das Achtelfinale des Deutschland-Bezwingers Kolumbien gegen Jamaika, das Brasilien aus dem Turnier warf, kommentiert von Norbert Galeske. Das Achtelfinale Frankreich gegen Marokko wird um 13:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen, als Kommentatorin ist Claudia Neumann zusammen mit Co-Kommentatorin Tabea Kemme im Einsatz.