Als charmant-intrigante Gräfin Tanja von Lahnstein war Miriam Lahnstein einst bei "Verbotene Liebe" über viele Jahre hinweg eine tragende Säule. Nun kehrt sie in die Soap-Welt zurück - und übernimmt eine Hauptrolle in der RTL-Serie "Unter uns". An diesem Mittwoch - ihrem 49. Geburtstag - fällt die erste Klappe für Lahnstein am Set der Produktionsfirma UFA Serial Drama.

In der Soap verkörpert sie diesmal keine Gräfin, sondern die smarte Geschäftsfrau Patrizia Neumann-Goldberg. Ihren ersten Auftritt bei "Unter uns" hat Miriam Lahnstein in Folge 7233, deren Ausstrahlung am 25. Oktober erfolgen wird.

"Ich freue mich, wieder Teil einer täglichen Serie zu sein und es ist ein bisschen wie Nachhausekommen", sagt Lahnstein. "Ich darf bei 'Unter uns' eine tolle Rolle mit vielen spannenden und schönen Geschichten spielen und es wird in der Schillerallee so einiges an Aufregung geben, wenn Patrizia Neumann-Goldberg dort einzieht. Ich frue mich sehr auf die neuen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera und ganz besonders auf die, die ich bereits kenne und mit denen ich schon gedreht habe."

Bei "Unter uns" spielt Miriam Lahnstein künftig unter anderem mit Jo Weil, der einst schon mit ihr bei "Verbotene Liebe" zu sehen war. Die Soap-Welt hat sich seit den 1990er Jahren zwar weitergedreht - aber manche Konstante ist eben doch geblieben.