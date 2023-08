Drei Wochen in Folge hat die Sat.1-Nachmittagsshow "Volles Haus" im Schnitt nun mehr als drei Prozent Marktanteil bei den Umworbenen geholt. Was natürlich weiterhin enorm unter dem Senderschnitt liegt, ist eine Verbesserung gegenüber vergangenen Zeiten. Anfang April etwa war der Wochenschnitt sogar unter die 2-Prozent-Marke gefallen. Den Sommer über hat der Sender und die neue Produktionsfirma Redseven Entertainment nun spürbar an der Sendung geschraubt.

In der kommenden Woche geht das Testen weiter. Denn erstmals moderiert ein Duo, das eigentlich nicht zum Moderationsstamm von "Volles Haus" gehört. Sat.1 hat angekündigt, das von Montag bis Freitag nun Marlene Lufen und Daniel Boschmann durch die "Alles-in-einer"-Show führen sollen. "Mal gucken, was wir alles entdecken! Ich freue mich auf ganz viel - besonders auf das Umstyling-Special in dieser Woche. In jedem von uns steckt ein schöner, selbstbewusster Mensch, manchmal braucht man nur ein paar Tipps vom Profi", sagt Marlene Lufen, die von "Housesitting" in Bezug auf die Gastmoderation spricht.



"Wer macht im Sommer nicht gerne einen Abstecher zu Freunden und Familie? Marlene und ich sind deshalb am Freitag direkt nach dem 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' zum Familienbesuch bei unserem Schwester-Team von #VollesHaus aufgebrochen", lässt sich derweil Daniel Boschmann zitieren. Boschmann übrigens hat gewisse Erfahrung mit dem Moderieren von Magazinen abseits der Frühschicht. So gehörte er einst zu den Moderatoren von "Endlich Feierabend", einer 2018 und 2019 laufenden 18-Uhr-Sendung, die nach weniger als fünf Prozent Zielgruppen-Marktanteil wieder eingestellt wurde.

Übrigens: Das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" wird in der anstehenden Woche unter anderem von Christian Wackert moderiert. Wackert ist eigentlich einer der Stammmoderatoren von "Volles Haus". Er soll die Sat.1-Zuschauerinnen und Zuschauer an der Seite von Alina Merkau wecken.