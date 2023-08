Seit geraumer Zeit bietet Netflix seinen Abonnentinnen und Abonnenten nun neben Serien und Filmen auch Mobile Games an - und davon inzwischen sogar eine vergleichsweise beträchtliche Zahl. Nun geht der Streamingdienst im Gaming-Bereich den nächsten Schritt und schielt auch auf andere Devices.

Ab sofort wird demnach ein "begrenzter Betatest für eine kleine Anzahl von Mitgliedern in Kanada und Großbritannien" auf ausgewählten Fernsehern sowie einigen Browsern über PCs und Macs durchgeführt. Als Partner für die Games auf dem Fernseher dienen unter anderem der Amazon Fire TV Streaming Media Player, Chromecast mit Google TV, LG-Fernseher, Smart-TVs von Samsung und Roku-Geräte. Weitere Geräte sollen folgen.

Zunächst sollen zwei Spiele Teil dieses ersten Tests sein: Dabei handelt es sich um "Oxenfree" von Night School Studio sowie das Arcade-Spiel Molehew's Mining Adventure. Während am Computer ganz klassisch mit Tastatur und Maus gespielt werden kann, soll das Handy bei den Spielen auf dem Fernseher als Controller dienen. Eine entsprechende App namens "Netflix Game Controller" wurde gerade erst veröffentlicht.

"Wir stehen war noch ganz am Anfang unserer Spiele-Reise, aber wir freuen uns schon darauf, unseren Mitgliedern mit Games Freude zu bereiten", erklärte Netflix am Dienstag in einem Blog-Eintrag. Über Details zum weiteren Zeitplan hat sich der Streamingdienst nicht geäußert. Ob und wann andere Regionen in die Betaphase aufgenommen werden soll, ist ebenfalls unklar.