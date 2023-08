Der ARD-Spartensender One hat den Start bzw. die Rückkehr einiger fiktionaler Produktionen angekündigt. So gibt’s für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Herbst die dritte Staffel der One-Koproduktion "Parlament" zu sehen. Die Serie wird ab dem 6. November immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen beim Sender ausgestrahlt, bereits ab dem 30. Oktober stehen alle Folgen in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Auch in der 3. Staffel soll in der deutsch-französischen Politsatire mit liebevollem Spott auf das komplizierte Gebilde der EU-Institutionen geblickt werden. Samy (Xavier Lacaille) ist in Straßburg vom Assistenten zum "Politischen Berater" im EU-Parlament herangewachsen und lässt nun gern alle von seinem Wissen als "alter Hase" profitieren. Doch als er von Valentins Kandidatur für den Posten der französischen EU-Kommissarin hört, liegt sein Ziel klar vor ihm: Er will mit ihr nach Brüssel und in die EU-Kommission. Gleichzeitig rumort es hinter den Kulissen: Wer wird Michels Nachfolger als Parlamentspräsident? Das deutsche Ensemble hat sich um einige Neuzugänge vergrößert: Mit dabei sind neben Martina Eitner-Acheampong und Johann von Bülow nun auch Martin Brambach, Karin Hanczewski und Soma Pysall.

Darüber hinaus hat One weiteren Fiction-Nachschub angekündigt- So wird man ab dem 19. Oktober immer donnerstags ab 20:15 Uhr die ORF-Serie "Walking on Sunshine" ausstrahlen. Darin verkörpert Robert Palfrader einen Star-Moderator des ORF, der in die Wetterredaktion strafversetzt wurde. Am Krimi-Mittwoch zeigt One ab dem 27. September die erste Staffel der Neuverfilmung dreier Romane der britischen Schriftstellerin P. D. James aus der Reihe "Inspector Dalgliesh Mysteries". In der Hauptrolle spielt Bertie Carvel den Scotland-Yard-Inspektor mit Hang zur Poesie, Adam Dalgliesh. Am selben Abend startet die zweite Staffel der britischen Adaption der flämischen Krimiserie "Professor T". Und dann gibt’s für die Zuschauerinnen und Zuschauer ab dem 31. Oktober immer dienstags insgesamt zehn Folgen von "Agatha Christie: Mörderische Spiele - Die 70er" zu sehen.

Und dann hat One auch noch die Ausstrahlung von zwei Mini-Serien angekündigt, bei denen sich alles rund um das Thema Fußball dreht. In "One Captain" (ab 23. Oktober) geht’s um die letzten zwei Jahre der Karriere des Fußball-Weltmeisters Francesco Totti (Pietro Castellitto). Und in "Golden Boy" (30. Oktober) steht die Figur Denis (Denis Murić) am Beginn seiner Karriere. Wegen seines aufbrausenden Temperaments verliert der junge Ausnahme-Kicker seinen Vertrag und auch seinen Manager. Von nun an gehört er sozusagen zwei Mafiosi, deren Kumpel Maki Denis‘ neuer Trainer wird. Doch das Blatt wendet sich, als der Fußball-Funktionär Omer sich für Denis zu interessieren beginnt.

Mit im Schnitt 1,1 Prozent Marktanteil im laufenden Jahr ist One so erfolgreich unterwegs wie nie zuvor - im Mai, Juni und Juli kam der Sender sogar auf 1,3 Prozent. Und nach ARD-Angaben ist One auch im Digitalen erfolgreich: Der Mediatheks-Channel des Senders steigerte seine Abrufzahlen im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40 Prozent.

Ingmar Cario, One-Programmchef und stellvertretender WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, sagt: "One hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr als feste Adresse für die Zuschauerinnen und Zuschauer und dabei insbesondere für Fiction-Begeisterte etabliert. Die Älteren suchen und finden One vor allem im linearen TV, die Jüngeren nutzen unsere Serien und Filme mehr und mehr in der ARD-Mediathek. An diesen Erfolg möchten wir im Herbst mit neuen Highlights im Programm anknüpfen."