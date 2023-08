Die neue "Tatort"-Saison steht vor der Tür; am ersten September-Sonntag wird sie vom Film "Gold" mit Ulrike Folkerts eröffnet. Insgesamt plant Das Erste in der Fernseh-Spielzeit 2023/2024 mit 33 Filmen, das sind zwei weniger als in der zurückliegenden Saison. Alle Teams seien, so wird es versprochen, mindestens einmal zu sehen. Von den Ermittlern aus Münster, die Quotenkönige des "Tatorts" sind, sollen sogar zwei Filme laufen.

Aber auch Veränderungen stehen an, wie ARD-Fiction-Koordinator Jörg Schönenborn, nun in einem Interview mit der Zeitschrift "TV Digital" sagte. Bereits bekannt war, dass sich Heike Makatsch nach ihrem kommenden Fall, der im Herbst zu sehen sein soll, verabschiedet. War zuletzt unklar, wie es um die Zukunft von Til Schweiger als "Tatort"-Ermittler bestellt ist, heißt es nun: "Auch mit Til Schweiger sind vorerst keine weiteren 'Tatort'-Filme geplant." Mittelfristig muss sich Das Erste aber auch Gedanken machen, wie man den Borowski-"Tatort" mit Axel Milberg zu ersetzen gedenkt. Sein für 2025 geplanter Abschied, der im Frühjahr bekannt wurd, erfolge "auf eigenen Wunsch" hin, wie Schönenborn meinte.



Im Hintergrund laufen bereits Planungen für neue Ermittelnde und neue Teams. "Wir haben einen regen Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die am 'Tatort' arbeiten, was gut oder sehr gut ist und was man Neues ausprobieren könnte." Teil der Überlegungen, erklärt Schönenborn, sei auch, bisher weniger bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler als neue Ermittler zu gewinnen - das klingt indes ein bisschen wie der Gegenentwurf zum einstigen Plan mit Schweiger.

Insgesamt zeigte sich Schönenborn mit der Entwicklung des Kult-Krimis sehr zufrieden. Rechne man die Nutzung im Linearen und auf Abruf zusammen, dann habe der "Tatort" nicht an Publikum verloren, bei den Jüngeren habe er sogar Fans dazugewonnen.