am 16.08.2023 - 15:22 Uhr

Das fiktive Fitnessstudio "Perle", das etwas in die Jahre gekommen ist und angesichts wachsender Konkurrenz ums Überleben kämpft, steht im Mittelpunkt einer neuen SWR-Serie, die ab dem 8. September in der ARD Mediathek angeboten wird. "Sweat", eine "Fitcom", wie sie sich selbst nennt, ist entstanden in Zusammenarbeit mit "Debüt im Dritten" des SWR und die erste Serie von Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld. Produziert wurde das Format von Kristin Wille, Marc Schmidheiny und Christoph Daniel. Ausführender Produzent ist Sebastian Fruner. Die DCM Pictures steht hinter der sechsteiligen ersten Staffel.

Besetzt ist die Serie mit Detlev Buck Moritz Berg, Wenka von Mikulicz, Nurcan Özdemir, Kailas Mahadevan, Laura Bilgeri, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Ralf Moeller, Lisa Tomaschewsky und Lina Larissa Strahl. Erzählt wird die Geschichte vom Neustart der "Perle", die unter Schauspieler und Möchtegern-Influencer Theo Anders aufblühen soll. Höhen und Tiefen seien zu überwinden, heißt es in einer ARD-Meldung.

Die jeweils 25 Minuten langen Episoden sind in diesem Jahr zudem auch noch für eine lineare Ausstrahlung im Dritten vorgesehen – das soll im November passieren. Dann soll "Sweat" Sendeplätze im Rahmen der diesjährigen Staffel von "Debüt im Dritten" füllen.