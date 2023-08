am 16.08.2023 - 18:26 Uhr

Nach der durchaus erfolgreichen Auftaktsaison des "tödlichen Dienst-Tages" in diesem (Spät)Winter hat RTL für das kommende Jahr drei neue Reihen in Auftrag gegeben. Darunter ist auch "Mord im Revier", das von UFA Fiction und Produzent Tommy Wosch umgesetzt wird. Die Dreharbeiten zu den ersten beiden Filmen der Reihe laufen nun seit Ende Juli in Berlin und im Ruhrgebiet.