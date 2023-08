Etwas weniger als sechs Prozent Marktanteil im Schnitt holte die vierteilige erste Staffel des Vox-Formats "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" in den Monaten Februar und März. Ein Überflieger war das von RTL Studios kommende Format also gewiss nicht, trotzdem geht es weiter. Vox teilte am Donnerstag mit, bereits neue Folgen zu planen. Entsprechend hat die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten inwzsichen begonnen.

Dating-Formate spielen somit auch bei Vox inzwischen eine größere Rolle als früher. Jüngst neu gestartet ist die Kuppelsendung "My Mom, Your Dad" – ein ITV Studios Germany-Format, in dem Kinder ihre Eltern verkuppeln sollen. Angesichts von nur etwas mehr als vier Prozent in der klassischen Zielgruppe bei der Debütfolge bestand aber auch für diese Kuppelshow noch Luft nach oben. Ähnliches erlebte auch ProSieben, wo sich die Neuentwicklung "Der Heiratsmarkt" bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls richtig schwer tat.