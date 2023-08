Karsten Jentsch verantwortet ab dem 1. Oktober als General Director Brand den erweiterten Bereich Brand der Ad Alliance, das hat der Vermarkter jetzt angekündigt. Der Bereich umfasst dann auch die Themenfelder eCommerce, Content & Partner Operations. Letztere leitet Jentsch bereits seitdem er vor rund zwei Jahren mit seinem damaligen Team von RTL interactive zur Ad Alliance gewechselt war, nun also der Ausbau seines Verantwortungsbereich auf das gesamte Brand-Feld. In seiner neuen Rolle berichtet Jentsch an Chief Marketing Officer (CMO) Lars-Eric Mann.

Jentsch verantwortet damit künftig die gesamte Portfoliostrategie der Ad Alliance. Um die Sender, Magazine und digitalen Angebote des gesamten Portfolios optimal zu positionieren und die Vorteile für Werbungtreibende herauszuarbeiten, stehe er im "engen Austausch mit Sendern und Publishern", heißt es in einer Mitteilung der Ad Alliance. Neue Vermarktungsansätze und Kooperationen mit externen Partnern gehören weiterhin zu seinem Verantwortungsbereich, was alle Aktivitäten im Bereich eCommerce, Affiliate und Business Partnerschaften beinhaltet sowie die Produktion von Commerce-Content.

Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance, sagt: "Unsere starken Marken erlebbar zu machen ist Aufgabe von Brand. Zu zeigen, dass wir die beste Lösung in Sachen Crossmedia und auch in Sachen Gattung sind. Wir freuen uns sehr, dass Karsten diesen Bereich übernehmen wird. Er bringt ein hohes Maß an Identifikation mit, hat sehr viel Erfahrung auf Publisher-Seite und ist bestens an unseren Standorten Köln und Hamburg vernetzt. Bei der Monetarisierung digitaler Reichweiten hat er in der Vergangenheit mit neuen Ansätzen und Kooperationen sehr wertvolle Impulse gesetzt und umgesetzt und wird das nun zusammen mit seinen Teams über das gesamte Portfolio hinweg ausbauen."

Jentsch startete seine berufliche Laufbahn 2001 bei der Lufthansa Consulting. 2007 wechselte er zur Vodafone Group nach London, wo er für die Kommerzialisierung von Branded Content verantwortlich war, 2011 folgte der Wechsel in die Medienbranche zur damaligen Mediengruppe RTL Deutschland. In dieser Zeit verantwortete er in verschiedenen Funktionen relevante Bereiche beim Digital Publisher RTL interactive und war zuständig für den Ausbau und die Kommerzialisierung der redaktionellen Angebote von RTL Deutschland, zuletzt als Senior Vice President Commercial Management für die Bereiche Games, Brand Studio, Business Development und Partnerships. Seit Juli 2021 gehört Karsten Jentsch als General Director eCommerce, Content & Partner Operations dem Management der Ad Alliance an.