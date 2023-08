Die ZDF Studios Gruppe lichtet ein kleines bisschen ihr großes Portfolio an Tochterunternehmen. Die digitalen Geschäftsaktivitäten werden in der ZDF Digital Medienproduktion GmbH mit Michael Kollatschny an der Spitze gebündelt. Die in Berlin ansässige Streamwerke GmbH wird in dem Zusammenhang in ZDF Digital eingebracht und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Berliner Büro von ZDF Digital aufgenommen.

Die Verschmelzung der beiden Gesellschaften soll im Lauf des dritten Quartals, also bis spätestens Ende September, vollzogen werden, danach wird "Streamwerke" als Label und Marke nicht mehr weitergeführt. Unter dem gemeinsamen Dach sollen die bisherigen Teams dann enger zusammenarbeiten, woraus man sich Synergieeffekte und die bessere Hebung von Potenzialen der beiden Unternehmen erhofft. "Die ZDF Studios Gruppe stellt sich damit insgesamt effizienter den Herausforderungen der digitalen Welt", heißt es in einer Mitteilung.