Alljährlich sammelt RTL im November an einem Spendentag Geld für seine Stiftung "Wir helfen Kindern" – es sind Millionensummen, die jedes Mal zusammen kommen. Was mit dem Geld dann jeweils passiert, will der Sender künftig nicht nur regelmäßig, sondern auch prominent im Programm platziert erzählen. Bereits am morgigen Freitag wird daher im Anschluss an "RTL Aktuell" und den Wetterbericht die Sendung "RTL Wir helfen Kindern – Update" über die Bildschirme flimmern. Das offiziell einminütige Programm ist somit für 19:04 Uhr vorgesehen.