Fetisch-Formate scheinen aktuell im Trend zu liegen. Vor gar nicht allzu langer Zeit ist bei RTL+ "Stranger Sins" gestartet, darin sollen Paare ihren Fantasien und Fetischen nachgehen - und das ist auch überraschend niveauvoll umgesetzt worden (Hier geht’s zur Kritik von DWDL.de). Und nun hat auch RTLzwei unter dem Titel "Playdate - Lust auf Fetisch?" ein recht ähnliches Format angekündigt, bei dem allerdings nicht Paare im Mittelpunkt stehen, sondern Singles.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten ihren jeweiligen Dates bei einem Treffen von ihren Vorlieben und geheimnisvollen Fantasien. Wenn die Neugier bei einem Single geweckt wurde, gibt es ein zweites Date in einem sogenannten Playroom - dort kann der Fetisch dann ausgelebt werden. Begleitet werden die Personen dabei von Moderatorin Jennifer Weist.

Los geht’s am 11. September um 22:20 Uhr, das Format wird also in der Late Prime von RTLzwei zu sehen sein. Am gleichen Tag startet übrigens auch "Love Island", hier dürften sich die Verantwortlichen von RTLzwei zusätzlichen Rückenwind erhoffen. Insgesamt hat Tresor TV vier Ausgaben von "Playdate - Lust auf Fetisch?" produziert.

In der ersten Folge stehen Nova, Janna und George im Mittelpunkt. "Von Fesselkünsten über Natursekt, Genderplay und Gerüche ist alles vertreten", heißt es in der Folgenbeschreibung von RTLzwei. In Ausgabe zwei zeigen die Fetisch-Liebhaber Maximilian, Aida und Patrick den Reiz hinter Schmerzen, Fußfetisch und spirituellem Neo-Tantra. Und in den Folgen drei und vier stehen unter anderem Macht, Unterwerfung, Puppy-Rollenspiele, Gedankenspiele und Wax Play im Mittelpunkt der Interessenten der teilnehmenden Singles.