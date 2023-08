Die erste Staffel von "All Star Show" ist im vergangenen Jahr bei Paramount+ zu sehen gewesen. Die zweite Staffel wird in den USA zuerst bei MTV zu sehen sein, das hat der Sender nun angekündigt. In Deutschland wird das Format auf beiden Wegen zu sehen sein: Die erste neue Folge von "All Star Shore" ist ab dem 25. September bei Paramount+ zu sehen. Die lineare Premiere findet am gleichen Tag um 23 Uhr auf MTV statt. Anschließend wird jeden Montag eine neue Folge ausgestrahlt.

In dem von Nicole "Snooki" Polizzi (Jersey Shore Family Vacation) moderierten Reality-Wettkampf treten zwölf internationale Reality-Stars aus verschiedenen Formaten gegeneinander an. Auf einer Insel vor Cartagena in Kolumbien kämpfen sie in einer Vielzahl von sogenannten "Party-Challenges" um 150.000 US-Dollar.

Mit dabei sind dieses Mal auch zwei Teilnehmende aus Deutschland: Fabio De Pasquale und Hatidza Suarez. Fabio war Teil der zweiten Staffel von "Germany Shore". Von MTV und Paramount+ wird er so beschrieben: Ein Partylöwe, der sein Herz auf der Zunge trägt. Er kann sehr impulsiv sein, vor allem wenn es ums Gewinnen geht, aber er ist der ultimative Teamplayer. Hatidza hat ebenfalls an der zweiten Staffel von "Germany Shore" teilgenommen und wird nun wohl einem noch größeren Publikum bekannt.

Die anderen Teilnehmenden kommen überwiegend aus lokalen Versionen des "Shore"-Formats - aber nicht nur. So sind mit Chase DeMoor und Melinda Melrose auch zwei Personen mit dabei, die bei Netflix einem großen Publikum bekannt wurden. Sie nahmen einst an der Realityshow "Too Hot To Handle" teil. Tamaris Sepulveda hat zudem an der Show "FBoy Island" teilgenommen. Produziert wird "All Star Shore" von John Varela für MTV Entertainment Studios in Zusammenarbeit mit TeleColombia International Studios. Matt Apps, Antonia Mattia und SallyAnn Salsano fungieren als ausführende Produzentinnen und Produzenten. Matthew Parillo und Amy Starr sind für die Produktion bei MTV Entertainment Studios verantwortlich.