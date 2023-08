Vor einigen Tagen haben in Lüneburg die Dreharbeiten zur mittlerweile 22. Staffel der ARD-Daily "Rote Rosen" begonnen. Wie üblich werden zu einer jeden neuen Staffel auch die direkten Hauptfiguren ausgewechselt. Bei "Rote Rosen" hat es zudem Tradition, dass bekannte Namen die beiden wesentlichen Rollen übernehmen. In Staffel 21 sind es Sarah Masuch und Hardy Krüger. In der folgenden Staffel fiel die Wahl nun auf Diana Staehly und Sebastian Deyle. Staehly hat massig Erfahrung mit der Produktion serieller Formate. Über Jahre spielte sie in der ZDF-Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops" mit, dann war sie gut vier Jahre in "SOKO Köln" zu sehen. Zudem hatte sie eine längere Gastrolle in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Bekanntheit erlangte sie zudem in der Serie "Stromberg".